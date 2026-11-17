Amerykańskie służby wywiadowcze otrzymały informacje o możliwych przygotowaniach Iranu do przeprowadzenia ataków na przedstawicieli administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Wśród scenariuszy, które – według danych służb specjalnych – rozważa Teheran, znajduje się użycie tzw. „brudnej bomby” lub broni chemicznej.

Według informacji stacji telewizyjnej strona irańska analizuje możliwe warianty ataków na amerykańskich urzędników. Jednocześnie w USA nie ma na razie jednolitej oceny, czy Iran dysponuje niezbędnymi możliwościami do realizacji takich planów i czy jest gotowy do przeprowadzenia ataku.

Źródła CNN wskazują, że dostępne dane wywiadowcze wskazują raczej na opracowywanie scenariuszy awaryjnych, a nie na bezpośrednie zagrożenie nieuchronnym atakiem.

Mimo to amerykańskie służby specjalne zwróciły uwagę na szczegółowość potencjalnych operacji. Według ich danych w planach określono konkretne lokalizacje i potencjalne cele ataków.

„Brudna bomba” to urządzenie łączące zwykły materiał wybuchowy z materiałami radioaktywnymi. W przeciwieństwie do broni jądrowej nie powoduje ona wybuchu jądrowego, może jednak doprowadzić do skażenia radioaktywnego terenu.

Według CNN amerykańskie służby specjalne traktują możliwość użycia takiego urządzenia jako jeden z potencjalnych scenariuszy irańskiego ataku. Wśród innych wariantów wymienia się użycie broni chemicznej.

Jednocześnie informacja o analizowaniu ewentualnego ataku nie oznacza, że podjęto już decyzję o jego przeprowadzeniu. Władze amerykańskie nadal oceniają wiarygodność danych wywiadowczych, a także rzeczywiste możliwości Teheranu.

Informuje o tym serwis CNN.

Amerykańskie służby wywiadowcze wykryły, że Iran planuje ewentualne ataki na wysokich rangą urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie w USA. Mowa była o potencjalnym użyciu radioaktywnej bomby brudnej lub broni chemicznej.

Ponadto amerykańskie służby specjalne otrzymały informacje o prawdopodobnych przygotowaniach Iranu do ataków na przedstawicieli administracji prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Wśród możliwych scenariuszy rozważanych przez Teheran wymienia się użycie „brudnej bomby” lub broni chemicznej.

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