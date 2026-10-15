Irańska marynarka wojenna poinformowała o pożarze na tankowcu naftowym w ograniczonej strefie Zatoki Omańskiej na wschód od Cieśniny Ormuz. Według marynarki wojennej statek próbował przepłynąć przez ten obszar z wyłączonymi systemami śledzenia.

Oświadczenie irańskiej marynarki wojennej

Podczas patrolowania i obserwacji wojskowi wykryli płonący tankowiec — poinformowała Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie rozpowszechnione przez irańskiego państwowego nadawcę IRIB. Irańska marynarka wojenna twierdzi, że statek próbował przepłynąć przez nieuprawniony obszar.

Strona irańska nie podała nazwy tankowca, jego bandery ani operatora, a także nie poinformowała o przyczynach pożaru. Brakuje również danych o ewentualnych poszkodowanych i stanie załogi.

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Incydenty w pobliżu cieśniny

Irańska marynarka wojenna oświadczyła, że Cieśnina Ormuz znajduje się pod pełną kontrolą i obserwacją jej sił oraz sił morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Wcześniej we wtorek irańska flota informowała o podobnym pożarze na tankowcu na wschód od cieśniny. Według jej wersji statek ten również wpłynął do ograniczonej strefy z wyłączonymi systemami śledzenia.

Tymczasem marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej poinformowała, że kontenerowiec z ponad 2 500 kontenerami zatonął w środę po zderzeniu z miną morską. Według niej statek próbował przepłynąć nieuprawnioną trasą na południe od cieśniny. Doniesienia te pojawiły się w kontekście napięć między Iranem a USA dotyczących żeglugi przez Cieśninę Ormuz oraz ograniczeń nałożonych przez Iran na żeglugę handlową.

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