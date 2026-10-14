Władze Iranu oświadczyły, że będą nadal przeciwdziałać satelitarnemu internetowi Starlink i nie wykluczają nowych ograniczeń dostępu do globalnej sieci w związku z wojną ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Informuje o tym Al Jazeera.

Starlink, który nie podlega surowemu systemowi filtrowania internetu w Iranie, jest zakazany w kraju ze względów bezpieczeństwa narodowego. Za korzystanie z terminali lub ich posiadanie grozi kara od sześciu miesięcy do dwóch lat więzienia, a za import i dystrybucję urządzeń — do pięciu lat. Jeśli działania te zostaną połączone z oskarżeniami o szpiegostwo lub zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, możliwa jest również kara śmierci.

Starlink nazwano narzędziem wojny

Sekretarz Najwyższej Rady Cyberprzestrzeni Mohammad Amin Aghamiri nazwał Starlink „narzędziem wojny” dla wrogów Iranu. Według niego usługa może być wykorzystywana do kontroli, szpiegostwa i zbierania informacji. Oświadczył również, że kraj dysponuje kilkoma systemami do blokowania terminali satelitarnych, z których jeden został już użyty podczas protestów w styczniu.

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Ekspert ds. telekomunikacji z Teheranu, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że władze mogą stosować zagłuszacze o różnych konfiguracjach, fałszować współrzędne GPS, aby utrudnić aktywację nowych urządzeń, oraz wykrywać protokoły związane ze Starlinkiem. Według niego terminale próbuje się również przechwytywać za pomocą patroli, poszukiwań z użyciem dronów i nalotów na punkty sprzedaży.

Wyłączenia internetu i kontrola dostępu

W 2026 roku mieszkańcy Iranu doświadczyli dwóch długotrwałych wyłączeń globalnego internetu: trzytygodniowego podczas ogólnokrajowych protestów w styczniu oraz 88-dniowego na początku obecnej wojny. Rzeczniczka rządu Fatemeh Mohajerani przyznała, że organy państwowe celowo pogarszają połączenie internetowe, wyjaśniając to ochroną ludzi, baz danych i usług cyfrowych przed cyberatakami.

Aghamiri wezwał obywateli do korzystania z krajowych platform działających za pośrednictwem Narodowej Sieci Informacyjnej. Władze rozważają również model zróżnicowanego dostępu, w którym niektóre grupy, w tym badacze, dziennikarze i przedsiębiorcy, mogłyby otrzymywać bezpieczny międzynarodowy dostęp w czasie ograniczeń. W opublikowanym dokumencie politycznym stwierdzono, że potencjalnie mogą zostać odblokowane Google Play i WhatsApp, podczas gdy YouTube i Telegram musiałyby zgodzić się na warunki ustalone przez władze Iranu.

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