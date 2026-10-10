W Brukseli w Belgii irlandzka prezydencja w Radzie UE zaproponowała zmniejszenie budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 o 159 mld euro w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. Plan zakłada obniżenie łącznej wielkości budżetu o około 8% i ma stać się podstawą negocjacji przywódców 27 państw UE w przyszłym tygodniu, informuje Politico Europe.

Jakie wydatki proponuje się zmniejszyć

Nowy dokument negocjacyjny, znany jako negobox, przewiduje cięcia o 122 mld euro w cenach bieżących w porównaniu z poprzednią wersją przedstawioną przez cypryjską prezydencję w czerwcu. Największe redukcje proponuje się w wydatkach na konkurencyjność — o 75 mld euro, pomoc zewnętrzną — o 38 mld euro oraz wydatkach administracyjnych UE — o 10 mld euro.

Jednocześnie irlandzka propozycja nie przewiduje cięć dopłat dla rolników i płatności regionalnych, które łącznie stanowią około połowy budżetu UE. Takie podejście było ustępstwem wobec państw Europy Południowej i Wschodniej, znanych jako „Przyjaciele Spójności”, które sprzeciwiają się cięciom tych pozycji.

Dublin proponuje również likwidację rezerwowego funduszu EU Facility cushion, który dawał Komisji Europejskiej możliwość kierowania środków na nieprzewidziane sytuacje nadzwyczajne w siedmioletnim cyklu budżetowym.

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Spory dotyczące podatków

Państwa UE podzieliły się na kraje domagające się ograniczenia wydatków o setki miliardów euro oraz przeciwników zmniejszenia propozycji budżetowej wynoszącej niemal 2 bln euro. Niemcy i ich sojusznicy wcześniej krytykowali cypryjską wersję negobox za cięcia wynoszące zaledwie 32 mld euro.

Irlandzka prezydencja nie zmieniła istotnie zaproponowanego przez Komisję Europejską pakietu pięciu nowych podatków ogólnoeuropejskich, które potencjalnie mogą przynieść budżetowi 66 mld euro. Francja nalegała na dodanie opłat od cyfrowych gigantów, hazardu online i firm kryptowalutowych. Wśród technicznych zmian w planie są stopniowe wprowadzanie wpłat z systemu handlu emisjami ETS dla biedniejszych państw oraz zwiększenie wpłat do budżetu UE z opłaty węglowej od importu.

Ambasadorowie 27 państw UE mają omówić dokument w niedzielę, przygotowując spotkanie przywódców w czwartek. Rządy dążą do osiągnięcia porozumienia do końca roku, przed wyborami we Francji, Polsce i Włoszech.

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