Włochy wyraziły zaniepokojenie w związku z atakiem Ukrainy na rosyjskie statki w Libii
Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani podczas rozmowy telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybigą wyraził zaniepokojenie w związku z ukraińskim atakiem na port w Bengazi w Libii, gdzie znajdowały się rosyjskie okręty.
Strona włoska podkreśliła konieczność zapobieżenia rozprzestrzenianiu się konfliktu z Rosją na region śródziemnomorski, a także znaczenie poszanowania suwerenności Libii, stabilności oraz wsparcia dla działań ONZ.
Jednocześnie Tajani zapewnił, że Włochy będą nadal wspierać obronę Ukrainy oraz wysiłki dyplomatyczne na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch
Władze Libii oskarżyły Ukrainę o zorganizowanie ataku terrorystycznego na rosyjskie statki w Bengazi.
Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu w poniedziałek, 23 listopada, potwierdził udaną ukraińską operację u wybrzeży Libii przeciwko dwóm rosyjskim statkom, podkreślając, że operacje morskie Ukrainy będą kontynuowane.
Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w porcie w Bengazi.