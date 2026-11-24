Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani podczas rozmowy telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybigą wyraził zaniepokojenie w związku z ukraińskim atakiem na port w Bengazi w Libii, gdzie znajdowały się rosyjskie okręty.

Strona włoska podkreśliła konieczność zapobieżenia rozprzestrzenianiu się konfliktu z Rosją na region śródziemnomorski, a także znaczenie poszanowania suwerenności Libii, stabilności oraz wsparcia dla działań ONZ.

Jednocześnie Tajani zapewnił, że Włochy będą nadal wspierać obronę Ukrainy oraz wysiłki dyplomatyczne na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch

Władze Libii oskarżyły Ukrainę o zorganizowanie ataku terrorystycznego na rosyjskie statki w Bengazi.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu w poniedziałek, 23 listopada, potwierdził udaną ukraińską operację u wybrzeży Libii przeciwko dwóm rosyjskim statkom, podkreślając, że operacje morskie Ukrainy będą kontynuowane.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w porcie w Bengazi.