Japońskie linie lotnicze Japan Airlines zamówiły dla swojej regionalnej spółki zależnej J-Air do 26 samolotów Embraer E190-E2. Firma poinformowała o tym w oświadczeniu w środę. Umowa obejmuje 16 wiążących zamówień oraz opcje na kolejnych 10 samolotów. Z uwzględnieniem opcji łączna wielkość zamówienia może sięgnąć 26 maszyn.

Odnowienie regionalnej floty

Samoloty E190-E2 mają zastąpić regionalną flotę J-Air, która obecnie składa się z samolotów Embraer E170 i E190 pierwszej generacji. Rozpoczęcie dostaw zaplanowano na rok fiskalny 2029.

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Zamówienia japońskich linii lotniczych

Jak informuje Channel NewsAsia, wcześniej w tym roku inna japońska linia lotnicza ANA zwiększyła wiążące zamówienie z 2025 roku na samoloty rodziny E2 do 23 sztuk. Rodzina E2 jest jednym z głównych konkurentów samolotów Airbus A220.

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