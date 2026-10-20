Amerykańska grupa bankowa JPMorgan Chase wpłaciła 50 mld nigeryjskich nair, czyli około 38 mln dolarów, do Centralnego Banku Nigerii w ramach procedury uzyskania licencji na działalność w zakresie merchant banking. Informuje o tym Premium Times Nigeria, powołując się na Bloomberga i poinformowane źródła.

Jeden z ostatnich etapów zatwierdzania

Według Bloomberga wniesienie depozytu jest jednym z ostatnich etapów regulacyjnych przed możliwym zatwierdzeniem działalności spółki zależnej JPMorgan Chase w zakresie merchant banking. Źródła agencji wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ proces zatwierdzania nie został jeszcze zakończony.

Bank liczy na uzyskanie zezwolenia do końca roku lub na początku 2027 roku, pod warunkiem przejścia wszystkich niezbędnych procedur. Wcześniej, w październiku, dyrektor zarządzający JPMorgan West Africa Dapo Olagunju poinformował o zamiarze utworzenia w Nigerii spółki zależnej działającej w zakresie merchant banking. Wystąpił na Nigeryjsko-Azjatyckim Dialogu Interakcji Finansowej w Singapurze.

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Rozszerzanie obecności w Afryce

JPMorgan Chase planuje zwiększyć swoją obecność w Afryce oraz udział w płatnościach, kredytowaniu, finansowaniu handlu i bankowości korporacyjnej. Obecnie grupa ma przedstawicielstwo w Lagos. Jeśli licencja zostanie wydana, bank będzie mógł rozszerzyć usługi świadczone w Nigerii za pośrednictwem segmentów zarządzania aktywami i majątkiem, a także bankowości komercyjnej i inwestycyjnej.

Historia obecności JPMorgan w Nigerii, według publikacji, sięga 1961 roku, kiedy Chase Manhattan Bank otworzył oddział w Lagos. Bank ten później stał się częścią JPMorgan Chase & Co.

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