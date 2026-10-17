16 października rząd Mauritiusa zatwierdził wniesienie do Zgromadzenia Narodowego projektu ustawy, który pozwoli komisarzowi policji wprowadzać godzinę policyjną na całym terytorium kraju. Informuje o tym The Rio Times.

Zmiany w ustawie o policji

Projekt nowelizacji ustawy o policji ma znieść obecne ograniczenie, zgodnie z którym nakaz wprowadzenia godziny policyjnej może dotyczyć wyłącznie określonych miejscowości. Jeśli dokument zostanie przyjęty, komisarz policji będzie mógł rozszerzyć taki nakaz na cały Mauritius.

Dokument przewiduje również surowsze kary dla osób, które zostaną znalezione na zewnątrz z bronią o charakterze ofensywnym na obszarze objętym godziną policyjną w czasie jej obowiązywania. Źródło nie podaje wysokości grzywien ani wymiaru kar pozbawienia wolności.

Projekt ustawy musi jeszcze zostać rozpatrzony i przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe. Decyzję rządu podjęto w związku z niepokojami, które rozpoczęły się na Mauritiusie 12 października.

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Nocne ograniczenia i skutki niepokojów

Oddzielnie rząd zatwierdził nowy nakaz godziny policyjnej na trzy noce — 16, 17 i 18 października. Ograniczenia obowiązują od 22:00 do 04:30, a ostatnia noc kończy się rano 19 października. Rząd nie opublikował wykazu miejscowości objętych tym nakazem.

Według policji od początku niepokojów zatrzymano 151 osób, w tym 16 nieletnich. Wobec 12 zatrzymanych wszczęto postępowania i 16 października stanęli oni przed sądem. Kolejne trzy osoby zostały już skazane przez sądy rejonowe.

Podczas niepokojów rannych zostało siedmiu policjantów. Uszkodzono osiem posterunków policji, 31 pojazdów policyjnych, 162 kamery systemu Safe City w 75 lokalizacjach oraz 27 sygnalizatorów świetlnych. Spłonęło także około 17 tys. ton trzciny cukrowej.

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