Wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych Kaya Kallas odpowiedziała na zarzuty Władimira Medyńskiego dotyczące braku inicjatyw pokojowych ze strony Europy. Przypomniała, że w 2021 roku Moskwa przedstawiła Zachodowi listę żądań, które poprzedziły inwazję na pełną skalę, a obecnie, jak twierdzi, Rosja powtarza tę samą taktykę.

Rosja stawia „maksymalistyczne żądania” i próbuje zrzucić na Europę odpowiedzialność za postępy w negocjacjach pokojowych, twierdząc, że „oczekuje na propozycje” ze strony krajów europejskich. Powiedziała o tym wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas, komentując odpowiednie oświadczenie szefa rosyjskiej delegacji Władimira Medyńskiego.

„Zwróćcie uwagę na to, jak Rosjanie prowadzą tę grę: twierdzą, że »my czekamy, a Europejczycy nic nam nie zaproponowali«. To ich typowy scenariusz, do którego uciekają się nieustannie. Wychodzi na to, że teraz to właśnie my powinniśmy im coś zaproponować... Ale to przecież oni rozpoczęli wojnę, to oni są agresorami!” – zaznaczyła Kallas.

Podczas trójstronnego spotkania w Abu Zabi Medyński poddał w wątpliwość zaangażowanie Europy w negocjacje: „Nie rozumiemy, o czym mielibyśmy z nimi rozmawiać. Nie otrzymaliśmy żadnej inicjatywy pokojowej ze strony krajów europejskich”.

Dla Ukrainy negocjacje to szansa na doprowadzenie do zaprzestania rosyjskiej agresji na warunkach, które zagwarantują suwerenność i bezpieczeństwo państwa. Udział Europy w tym procesie stał się przedmiotem sporu: Moskwa podaje go w wątpliwość, podczas gdy Kijów nalega na zaangażowanie partnerów europejskich, ponieważ przyszły system bezpieczeństwa będzie dotyczył nie tylko Ukrainy, ale całego kontynentu.

Kallas przypomniała również, że w 2021 roku Rosja przedstawiła listę żądań, która – jej zdaniem – stała się „wyraźnym pretekstem” do rozpoczęcia wojny na pełną skalę.

„A teraz ponownie zgłaszają te same żądania, dodając do nich jeszcze nowe. Jest to więc również wyraźny pretekst do kontynuowania wojny. Dlatego musimy patrzeć na to trzeźwo. I tak właśnie będziemy robić” – podkreśliła Kallas.

Kallas przypomniała, że taktyka Rosji, polegająca na atakach na ludność cywilną, ma na celu zmuszenie Ukrainy do kapitulacji w warunkach surowej zimy. Jej zdaniem głównym zadaniem Europy jest doprowadzenie do zawieszenia broni jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji.

Źródło: LIGA.net

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