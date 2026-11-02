Callas zareagowała na cyberatak Rosji na aplikację „Alarm powietrzny”

Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Kaya Kallas skomentowała rosyjski cyberatak na ukraińską aplikację „Alarm powietrzny”. Według niej takie działania stanowią część szerszej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Kallas podkreśliła, że Moskwa dąży do unieruchomienia systemów ostrzegania, aby z powodu niemożności terminowego ostrzegania ludności o niebezpieczeństwie zginęło jak najwięcej osób.

Rosja nasila presję na ludność cywilną

„Oczywiście cyberataki są częścią szerszej wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. I oczywiście niepokoją nas wszystkie te ataki, ponieważ mają one wpływ na ludność cywilną. W końcu to, do czego Rosjanie faktycznie dążą, to wyrządzenie jak największych szkód ludności cywilnej. Chcą doprowadzić do tego, by systemy ostrzegania nie działały, aby zginęło jak najwięcej ludzi” – podkreśliła.

Kallas zauważyła, że niemożność osiągnięcia przez Rosję znaczących sukcesów na froncie zmusza ją do nasilania presji na cywilną ludność Ukrainy.

„Lipiec, sierpień i wrzesień były dla Ukraińców najbardziej śmiercionośnymi miesiącami w całej historii tej wojny. A to dlatego, że Rosji nie udało się posunąć naprzód na polu bitwy, więc próbuje wyrządzić jak największe szkody ludności cywilnej, aby zmusić ją do podporządkowania się” – wyjaśniła.

Kallas oświadczyła to 2 listopada w Brukseli podczas wspólnej konferencji prasowej z brytyjskim ministrem, jak podaje Radio Swoboda.



Aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku: nie doszło

do wycieku danych

Przypomnijmy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

Wcześniej w Kijowie aplikacja „Air Alert” rozesłała fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

Następnie Siły Powietrzne poinformowały o możliwej ingerencji w aplikację alarmową.

Czytaj nas na