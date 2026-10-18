W Brazylii kampania wyborcza senatora Flávio Bolsonaro 16 października zwróciła się do Najwyższego Sądu Wyborczego (TSE) z prośbą o dopuszczenie jej do sprawy przeciwko Meta, wcześniej zainicjowanej przez kampanię prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy. Zespół Bolsonaro zwraca się również do sądu o zobowiązanie Meta do zaprzestania wyświetlania płatnych negatywnych reklam przeciwko kandydatowi do zakończenia drugiej tury wyborów 25 października.

Jak informuje The Rio Times, przedstawiciele Bolsonaro twierdzą, że Meta pozwala na opłacanie i wyświetlanie negatywnych ogłoszeń przeciwko niemu, w tym z oficjalnej strony Luli oraz przez osoby trzecie. Kampania domaga się zakazu kupowania reklam wyborczych przez osoby fizyczne i firmy do zakończenia głosowania, a także niedopuszczania negatywnych treści w ogłoszeniach, które mogą zostać przywrócone na stronie Luli.

Dane z biblioteki reklam

We wniosku zespół Bolsonaro powołuje się na publiczną bibliotekę reklam Meta. Według jego wyliczeń od września strona Luli na Facebooku sfinansowała 3 908 negatywnych ogłoszeń przeciwko Bolsonaro. Kampania oświadczyła również, że z 2 624 ogłoszeń uruchomionych 9 i 10 października 2 035 miało negatywny charakter, a rano 16 października aktywne pozostawały 423 takie ogłoszenia.

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Liczby te są twierdzeniami kampanii Bolsonaro i nie zostały niezależnie potwierdzone przez Meta ani sąd.

Stanowisko Meta i przebieg sprawy

Meta oświadczyła, że nie popiera żadnej ze stron wyborów i będzie nadal stosować swoje zasady zgodnie z brazylijskim prawem wyborczym. Firma uznała zarzuty o sprzyjanie którejkolwiek kampanii za bezpodstawne i zaznaczyła, że będzie korygować błędy.

Kampania Luli złożyła wniosek do sądu 9 października, twierdząc, że Meta nie zapewniała właściwego rozpowszechniania treści prezydenta i jego zwolenników. Według publikacji 15 października sąd zobowiązał Meta do równego traktowania obu kampanii. Firma przyznała, że wystąpiły problemy techniczne z kontami Luli, natomiast zespół Bolsonaro podkreśla, że nierówność przejawiała się również w długotrwałym promowaniu negatywnych reklam przeciwko jego kandydatowi. Na dzień 17 października TSE nie podjął jeszcze decyzji w sprawie nowego wniosku.

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