Kanada wprowadziła nowe sankcje wobec Rosji, aby ograniczyć jej potencjał rakietowy

Kanada wprowadziła kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, aby zwiększyć presję gospodarczą na ten kraj-agresora. Jednym z głównych celów nowych ograniczeń jest osłabienie potencjału rakietowego Federacji Rosyjskiej.

Nowe sankcje wobec Rosji

Anand ogłosiła sankcje wobec Rosji 9 listopada.

„Kanada podejmuje działania mające na celu osłabienie zdolności Putina do przeprowadzania ataków rakietowych na ukraińskie miasta. Niezmiennie wspieramy Ukrainę i będziemy nadal zwiększać presję na Rosję, dopóki nie zaprzestanie ona agresji i nie zacznie szanować suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy” – powiedziała.

Kto znalazł się na listach

Rząd Kanady wpisał na listy sankcyjne kolejne 38 organizacji i 24 osoby fizyczne.

Nowe sankcje dotyczą:

przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu zbrojeniowo-przemysłowego,

podmiotów zaangażowanych w opracowywanie technologii rakiet balistycznych oraz w działania cybernetyczne Rosji.

Ponadto ograniczenia mają na celu zwiększenie strat gospodarczych Rosji poprzez oddziaływanie na instrumenty finansowe, w szczególności giełdy kryptowalut, które pomagają utrzymać „gospodarkę wojenną”.

Pomoc Kanady

Ogółem od 2014 roku Kanada nałożyła sankcje na ponad 3500 osób fizycznych i prawnych oraz ponad 700 statków. Powodem były naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także rażące i systematyczne naruszenia praw człowieka.

Informację tę podano w oparciu o komunikat prasowy rządu Kanady zawierający oświadczenie minister spraw zagranicznych Anity Anand.

UE opublikowała pełną listę nowych sankcji wobec Rosji.

Zełenski uważa, że Stany Zjednoczone będą nadal łagodzić sankcje wobec Rosji.

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