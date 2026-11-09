Kanada wprowadziła nowe sankcje wobec Rosji, aby ograniczyć jej potencjał rakietowy
Kanada wprowadziła kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, aby zwiększyć presję gospodarczą na ten kraj-agresora. Jednym z głównych celów nowych ograniczeń jest osłabienie potencjału rakietowego Federacji Rosyjskiej.
Nowe sankcje wobec Rosji
Anand ogłosiła sankcje wobec Rosji 9 listopada.
„Kanada podejmuje działania mające na celu osłabienie zdolności Putina do przeprowadzania ataków rakietowych na ukraińskie miasta. Niezmiennie wspieramy Ukrainę i będziemy nadal zwiększać presję na Rosję, dopóki nie zaprzestanie ona agresji i nie zacznie szanować suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy” – powiedziała.
Kto znalazł się na listach
Rząd Kanady wpisał na listy sankcyjne kolejne 38 organizacji i 24 osoby fizyczne.
Nowe sankcje dotyczą:
przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu zbrojeniowo-przemysłowego,
podmiotów zaangażowanych w opracowywanie technologii rakiet balistycznych oraz w działania cybernetyczne Rosji.
Ponadto ograniczenia mają na celu zwiększenie strat gospodarczych Rosji poprzez oddziaływanie na instrumenty finansowe, w szczególności giełdy kryptowalut, które pomagają utrzymać „gospodarkę wojenną”.
Pomoc Kanady
Ogółem od 2014 roku Kanada nałożyła sankcje na ponad 3500 osób fizycznych i prawnych oraz ponad 700 statków. Powodem były naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także rażące i systematyczne naruszenia praw człowieka.
Informację tę podano w oparciu o komunikat prasowy rządu Kanady zawierający oświadczenie minister spraw zagranicznych Anity Anand.
UE opublikowała pełną listę nowych sankcji wobec Rosji.
Zełenski uważa, że Stany Zjednoczone będą nadal łagodzić sankcje wobec Rosji.