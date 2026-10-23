Lider francuskiej partii „Patrioci” Florian Filippo nazwał flagę Unii Europejskiej „szmatą” i ponownie wezwał Francję do wystąpienia z Unii. Wypowiedział się on w ten sposób w odpowiedzi na informację, że silny wiatr zerwał flagę UE z budynku jednego z francuskich urzędów miejskich.

Filippo udostępnił wpis użytkowniczki, która poinformowała, że po nocnej burzy flaga Unii Europejskiej spadła z fasady ratusza. Na opublikowanym zdjęciu widać niebieskie płótno z żółtymi gwiazdami, które znalazło się wewnątrz budynku.

„Dzięki wiatrowi mamy o jedną niebieską szmatkę z gwiazdami mniej! Niech żyje wolna Francja! Frexit” – napisał polityk.

Frexit — to nazwa koncepcji wyjścia Francji z Unii Europejskiej, analogicznej do Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Filippo jest konsekwentnym przeciwnikiem integracji europejskiej i opowiada się za przywróceniem pełnej suwerenności narodowej Francji. Jego partia „Patrioci” popiera wyjście kraju z Unii Europejskiej.

Źródło: Florian Filippo

Dodajmy, że Marine Le Pen może wygrać wybory prezydenckie we Francji z dużą przewagą.

Le Pen wstrzyma finansowanie Ukrainy ze środków UE w przypadku zwycięstwa w wyborach.

W Paryżu były premier Francji i kandydat na prezydenta Édouard Philippe oświadczył, że propozycje jego skrajnie prawicowej rywalki Marine Le Pen dotyczące Unii Europejskiej mogą podważyć jedność tego bloku.

Kandydat na prezydenta Francji i lider konserwatywnej partii „Republikanie” Bruno Retailleau wezwał kraj do domagania się obniżki składki do budżetu Unii Europejskiej. Swoje stanowisko uzasadnił trudną sytuacją francuskich finansów publicznych.

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