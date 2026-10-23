Kandydat na prezydenta Francji Filippo nazwał flagę UE szmatą i wezwał do wystąpienia z Unii
Lider francuskiej partii „Patrioci” Florian Filippo nazwał flagę Unii Europejskiej „szmatą” i ponownie wezwał Francję do wystąpienia z Unii. Wypowiedział się on w ten sposób w odpowiedzi na informację, że silny wiatr zerwał flagę UE z budynku jednego z francuskich urzędów miejskich.
Filippo udostępnił wpis użytkowniczki, która poinformowała, że po nocnej burzy flaga Unii Europejskiej spadła z fasady ratusza. Na opublikowanym zdjęciu widać niebieskie płótno z żółtymi gwiazdami, które znalazło się wewnątrz budynku.
„Dzięki wiatrowi mamy o jedną niebieską szmatkę z gwiazdami mniej! Niech żyje wolna Francja! Frexit” – napisał polityk.
Frexit — to nazwa koncepcji wyjścia Francji z Unii Europejskiej, analogicznej do Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
Filippo jest konsekwentnym przeciwnikiem integracji europejskiej i opowiada się za przywróceniem pełnej suwerenności narodowej Francji. Jego partia „Patrioci” popiera wyjście kraju z Unii Europejskiej.
Źródło: Florian Filippo
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