W Paryżu kandydat na prezydenta Francji i lider konserwatywnej partii Republikanie Bruno Retailleau wezwał kraj do ubiegania się o rabat na składkę do budżetu Unii Europejskiej. Powiązał to stanowisko z trudnym stanem francuskich finansów publicznych, informuje Politico.

Propozycja przed szczytem UE

Retailleau przedstawił propozycję przed szczytem europejskich przywódców w Brukseli, gdzie w tym tygodniu będzie omawiany długoterminowy budżet bloku — wieloletnie ramy finansowe. Według publikacji Francja wpłaca do budżetu UE więcej, niż z niego otrzymuje, a jednocześnie kraj próbuje zmniejszyć znaczny deficyt budżetowy.

Konserwatywny polityk wskazał fundusze strukturalne jako jeden z obszarów, w których można byłoby zaoszczędzić. Środki te są przeznaczane na inwestycje w biedniejszych regionach Europy. Retailleau stwierdził, że kraje, którym UE przyznała miliardy na konwergencję gospodarczą, już dogoniły zamożniejsze państwa członkowskie lub mogą je przewyższyć pod względem poziomu życia w ciągu kilku lat.

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Negocjacje zamiast jednostronnego ograniczenia

Retailleau nie podał kwoty rabatu, o który zabiegałby w razie dojścia do władzy. Jednocześnie skrajnie prawicowa kandydatka Marine Le Pen i jej partia proponują obniżenie rocznej składki Francji o 11,1 mld euro już w przyszłym roku.

W przeciwieństwie do Le Pen, która mówi o jednostronnym zmniejszeniu płatności, Retailleau podkreślił potrzebę negocjacji z UE i określił się jako polityk prounijny. Uważa również, że wydatki Francji na obronę i odstraszanie nuklearne powinny być uwzględniane przy obliczaniu składki kraju, ponieważ wysunięte odstraszanie, jak powiedział, przynosi korzyści europejskim sąsiadom Francji.

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