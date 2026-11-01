W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healey nie zagwarantował, że rząd zrówna płacę minimalną dla młodszych pracowników ze stawkami dla dorosłych przed następnymi wyborami. Oświadczył, że władze nadal dążą do takiego zrównania, ale nie podał konkretnych terminów.

Podwyżka dla wszystkich grup

Jak informuje The Guardian, w ubiegłotygodniowym budżecie płacę minimalną podniesiono o 3,9% zarówno dla dorosłych pracowników, jak i osób poniżej 20. roku życia. Jednocześnie młodszym pracownikom nie przyznano większej podwyżki, która byłaby potrzebna do zbliżenia się do zrównania stawek.

W manifeście z 2024 roku Partia Pracy zobowiązała się zmniejszyć różnicę w wynagrodzeniach osób w wieku od 18 do 20 lat. W programie BBC Healey powiedział, że rząd będzie działał stopniowo, uwzględniając obawy, iż podniesienie płacy minimalnej może zwiększyć bezrobocie wśród młodzieży.

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Równowaga między płacami a zatrudnieniem

Kanclerz oświadczył, że rząd musi uwzględniać kompromis między poziomem płac a liczbą miejsc pracy, a także włączać w ten proces biznes i związki zawodowe. Według niego pytanie nie brzmi, czy zrównanie nastąpi, lecz kiedy i w jakim tempie się odbędzie.

Healey oświadczył również, że jest gotów utrzymać do następnych wyborów planowane cięcia wydatków, z których część przekracza 2% rocznie. Główna sekretarz Skarbu Emma Reynolds powiedziała, że rząd nie zastosuje, jak to określiła, drastycznych cięć świadczeń socjalnych w celu zrównoważenia budżetu. Propozycje dotyczące ograniczenia wydatków na zabezpieczenie społeczne mają zostać przedstawione w nowym roku, po czym planowane jest nadanie im formy ustawowej.

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