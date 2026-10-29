W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healey oświadczył, że rząd zamierza ograniczyć wydatki na świadczenia socjalne przed kolejnymi wyborami. Według niego młodzi ludzie, którzy otrzymują propozycje pomocy w znalezieniu pracy lub szkoleniu, muszą z nich skorzystać. Informuje o tym The Guardian.

Warunki dla młodych odbiorców świadczeń

Healey powiedział, że rząd będzie stosował twarde podejście wobec osób, które nie są gotowe przyjąć oferowanego wsparcia. Jednocześnie podkreślił, że powinno ono być połączone z realną pomocą i poradami dla młodych ludzi.

Kanclerz powołał się na doświadczenia wcześniejszych rządów Partii Pracy pod koniec lat 90., gdy świadczenia dla młodych ludzi również wiązały się z dodatkowymi warunkami. Według Healeya system zabezpieczenia społecznego w obecnej formie jest niezrównoważony.

Obiecał przedstawić zmiany po dwóch dużych przeglądach: przeglądzie Milburna dotyczącym młodych ludzi i pracy oraz przeglądzie Timmsa dotyczącym świadczeń z tytułu niepełnosprawności.

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Prognoza wzrostu wydatków

Brytyjskie Biuro Odpowiedzialności Budżetowej prognozuje, że łączne wydatki na świadczenia socjalne wzrosną z 334 mld funtów szterlingów w ubiegłym roku do 431 mld funtów w 2030 roku. Około połowa tych wydatków przypadnie na emerytów, a jedna czwarta na świadczenia z tytułu choroby i niepełnosprawności.

Zgodnie z dokumentami organu nadzorującego budżet wydatki na świadczenia z tytułu choroby i niepełnosprawności mogą do końca dekady osiągnąć 100 mld funtów rocznie. Ogólna prognoza wydatków na zabezpieczenie społeczne wzrosła od marca o 8 mld funtów.

W przedstawionym w środę budżecie Healey ogłosił wypłaty po 100 funtów na koszty energii dla maksymalnie 20 mln gospodarstw domowych w kategoriach council tax od A do D. Jednocześnie budżet nie zawierał decyzji dotyczących reformy świadczeń socjalnych ani finansowania wydatków obronnych na poziomie 3% dochodu narodowego; kwestie te mają zostać rozpatrzone podczas przeglądu wydatków publicznych.

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