Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ma wygłosić przemówienie programowe na Azjatycko-Pacyficznej Konferencji Niemieckiego Biznesu APK 2026, zaplanowanej w Seulu w Korei Południowej na 29–31 października. Wydarzenie w hotelu Grand InterContinental Seoul Parnas ma zgromadzić około 800 prezesów firm i przedstawicieli władz.

Jak informuje Korea Herald, ambasador Niemiec w Korei Południowej Georg Wilfried Schmidt powiedział, że konferencja ma wzmocnić więzi biznesowe między oboma państwami, w szczególności w zakresie wspólnego rozwoju produktów i współpracy przemysłowej. Jak zaznaczył, niemieckie i południowokoreańskie firmy coraz częściej wspólnie opracowują produkty, opierając się na już ukształtowanych powiązaniach handlowych i produkcyjnych.

Współpraca produkcyjna

Schmidt nazwał Koreę Południową ważnym rynkiem eksportowym dla niemieckich firm. Zauważył, że dwa lata temu Niemcy eksportowały do Korei Południowej więcej niż do Japonii, mimo większej liczby ludności Japonii.

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Jako przykłady zintegrowanych łańcuchów produkcyjnych ambasador wskazał południowokoreańskie wyświetlacze, baterie i inne komponenty wykorzystywane w niemieckich samochodach, a także części niemieckich dostawców dla południowokoreańskich producentów aut. Niemieckie firmy działają również w południowokoreańskiej produkcji chemicznej, inżynierii precyzyjnej oraz dostawach sprzętu optycznego dla branży półprzewodników.

Tematy konferencji

Na forum będą omawiane przemysłowa sztuczna inteligencja, handel, surowce, finansowanie oraz wpływ wstrząsów politycznych i gospodarczych na biznes. Według publikacji prezes Naver Choi Soo-yeon oraz prezes i dyrektor generalny Siemens Roland Busch mają wziąć udział w dyskusji na temat przemysłowej AI.

Konferencja odbywa się co dwa lata w różnych krajach Azji. Udział mają w niej wziąć także szefowie firm działających w Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Japonii. Schmidt podkreślił znaczenie stabilnych warunków handlowych, wspominając o umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową, która obowiązuje od 2011 roku.

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