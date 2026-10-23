Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink podczas wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące uzależnienia od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

Według premiera doniesienia o możliwej ingerencji w działanie systemu satelitarnego Starlink pokazują ryzyko związane z zależnością od jednej firmy, której decyzje mogą ulec zmianie ze względu na jej własne stanowisko lub presję ze strony innych państw.

„My, Kanadyjczycy, nie chcemy znaleźć się w sytuacji, w której będziemy uzależnieni od jednego dostawcy, który może zmienić swoje stanowisko lub zostać zmuszony do jego zmiany pod presją jakiegoś państwa, co stanowi zagrożenie dla Kanadyjczyków lub dla naszej suwerenności” – oświadczył Carney.

Dodał, że Kanada dąży do rozszerzania powiązań handlowych, zwłaszcza w sektorze technologicznym, oraz do zmniejszenia zależności od poszczególnych krajów. Jednocześnie proces ten będzie wymagał czasu, ponieważ kraj ten już w znacznym stopniu korzysta z systemów technologicznych produkcji zagranicznej.

Komentując sytuację na Ukrainie, Carney wyraził oburzenie możliwością podejmowania decyzji, które mogą zaszkodzić państwu broniącemu się przed rosyjską agresją.

„Szukam odpowiedniego przymiotnika, aby opisać osobę, która podjęła tę decyzję, lub grupę osób, które podjęły tę decyzję przeciwko krajowi – a jest to kraj, który dosłownie walczy o życie swoich obywateli w obliczu jawnej agresji” – powiedział kanadyjski premier.

Carney potwierdził, że sytuacja związana z Starlink budzi niepokój kanadyjskiego rządu.

Źródło: Bloomberg.

Wcześniej WSJ poinformował, że Trump zadzwonił do Muska z żądaniem zniesienia ograniczeń dotyczących Starlink dla Ukrainy.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink.

Sam Musk twierdził, że on również nie ma z tym nic wspólnego – rzekomo Starshield należy do rządu USA i znajduje się pod jego kontrolą, a decyzje dotyczące ograniczeń w korzystaniu z systemu podejmują amerykańskie siły zbrojne oraz prezydent USA.

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