Jak podaje Interia Sport, Karolína Muchová 13 listopada wycofała się z trwającego WTA Finals bezpośrednio przed meczem z Mirrą Andriejewą. Jako powód tej decyzji tenisistka wskazała problemy żołądkowe.

Zastępstwo przed meczem

Miejsce Muchovej w meczu z Andriejewą zajęła Diana Sznaider. Publikacja zaznacza, że Sznaider jest rodaczką Andriejewej. Dołączyła do grona uczestniczek turnieju jako zastępstwo po rezygnacji Muchovej z meczu.

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Wycofanie czeskiej tenisistki nastąpiło już w trakcie turnieju, przed zaplanowanym meczem. W informacji Interia Sport decyzję Muchovej wiąże się właśnie z problemami żołądkowymi.

Wcześniejsze wycofanie

Muchová nie była pierwszą tenisistką, która zrezygnowała z udziału w obecnym WTA Finals. Przed rozpoczęciem zawodów z turnieju wycofała się pierwsza rakieta świata Jelena Rybakina. Tym samym Rybakina opuściła turniej jeszcze przed rozpoczęciem jego obecnej edycji, podczas gdy Muchová wycofała się 13 listopada przed meczem z Andriejewą.

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