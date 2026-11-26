Jared Kushner nazwał Putina „arcymistrzem polityki”, na co ostro zareagował rosyjski opozycjonista i legendarny szachista Garry Kasparow.

„Łatwo jest uchodzić za arcymistrza, gdy twoi przeciwnicy są takimi nieudacznikami jak ty” – napisał Kasparow w serwisie społecznościowym X.

Kasparow jest 13. mistrzem świata w szachach. Od 1985 do 2006 roku samodzielnie prowadził w rankingu FIDE, z dwoma krótkimi przerwami, i 11 razy zdobył szachowego „Oskara”.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, określił rosyjskiego dyktatora Władimira Putina jako „postacie historyczną” i „arcymistrza polityki”. Tak wypowiedział się o przywódcy Kremla po trójstronnych rozmowach pokojowych, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone, a które jak dotąd nie przyniosły znaczącego postępu.

Przypomnijmy, że zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, w wywiadzie udzielonym szefowi Axel Springer, Matthiasowi Depfnerowi, stwierdził, że rosyjski przywódca, głowa państwa-agresora Rosji Władimir Putin, zgodził się nie stosować broni jądrowej.

Podczas rozmów dotyczących wojny na Ukrainie rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Jaredowi Kushnerowi porozumienia biznesowe w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji. Wśród możliwych propozycji znalazły się wspólne wydobycie ropy naftowej w pobliżu wyspy Sachalin oraz dostawy oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych.

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