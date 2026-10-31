Kenia dąży do ponownego wyboru sędzi Phoebe Okowy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na pełną dziewięcioletnią kadencję. Głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa odbędzie się 3 listopada w Nowym Jorku w USA, informuje Nation Kenya.

Oddzielne głosowanie dwóch organów ONZ

Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów zarówno w Zgromadzeniu Ogólnym, jak i w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Organy głosują oddzielnie, lecz jednocześnie. Prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa nie ma zastosowania podczas wyborów sędziów, jednak kandydat może uzyskać wymagane poparcie w Zgromadzeniu Ogólnym, ale nie zdobyć go w Radzie Bezpieczeństwa.

Łącznie o pięć miejsc w 15-osobowym składzie trybunału ubiega się 10 kandydatów. Są to miejsca obecnie zajmowane przez sędziów z Kenii, Francji, Indii, Brazylii i Jordanii. Oprócz Okowy wśród afrykańskich kandydatów jest Charles Chernor Jalloh z Sierra Leone. Publikacja zauważa, że rozdzielenie głosów między afrykańskich pretendentów może utrudnić uzyskanie wymaganej większości.

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Kadencja do 2036 roku

Okowa kończy kadencję somalijskiego sędziego Abdulqawiego Ahmeda Yusufa, który zrezygnował. Zdobyła miejsce w trybunale w listopadzie 2025 roku, a jej obecny mandat wygasa w 2027 roku. W przypadku zwycięstwa kenijska sędzia pozostanie członkinią trybunału do 2036 roku.

Główny sekretarz Kenii do spraw zagranicznych Korir Sing’Oei oświadczył po zakończeniu kampanii w Nowym Jorku, że strona kenijska wezwała członków ONZ do oceny składu trybunału oraz cech wymaganych od sędziów do interpretowania i stosowania prawa międzynarodowego. W Nairobi kandydatura Okowy jest przedstawiana jako część polityki wspierania współpracy wielostronnej, prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego porządku opartego na zasadach.

Równocześnie Kenia zgłasza sędzię Njoki Ndung’u w wyborach do Międzynarodowego Trybunału Karnego na kadencję 2027–2036. Głosowanie nad kandydatami do MTK ma odbyć się w lutym w Nowym Jorku.

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