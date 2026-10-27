Kennedy zaprzeczył wkładowi Arabów w naukę i literaturę — Al Jazeera

W USA sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr. podczas wydarzenia kampanijnego w Grand Rapids w stanie Michigan oświadczył, że Arabowie rzekomo nie wnoszą wkładu w naukę i literaturę. Powiedział również, że Arabowie nie zostają laureatami Nagrody Nobla, Medalu Fieldsa ani Nagrody Wolfa.

Kennedy przemawiał na wydarzeniu popierającym republikańskiego kandydata Mike’a Rogersa, który walczy o miejsce w Senacie USA z demokratą arabskiego pochodzenia Abdulem El-Sayedem. Jak informuje Al Jazeera, krytycy nazwali te wypowiedzi rasistowskimi, islamofobicznymi i niezgodnymi z faktami.

Historyczny wkład

Redakcja zaznacza, że w okresie islamskiego Złotego Wieku, mniej więcej między 750 a 1258 rokiem, język arabski był językiem nauki i edukacji. Arabscy i perscy matematycy w Bagdadzie badali zaczerpnięte ze staroindyjskiej tradycji pojęcie zera, a arabscy matematycy przyczynili się do rozpowszechnienia cyfr od 0 do 9.

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Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi jest często nazywany ojcem algebry, ponieważ traktował ją jako odrębną dyscyplinę matematyczną i opisał sposoby rozwiązywania równań liniowych oraz kwadratowych. Ibn al-Hajsam wyjaśnił rolę światła wpadającego do oka w procesie widzenia, a Abu al-Kasim az-Zahrawi opracował 30-tomową encyklopedię medyczną i opisał narzędzia chirurgiczne. Ibn an-Nafis opisał krążenie płucne kilka stuleci przed tym, jak zrozumieli je europejscy badacze.

Laureaci międzynarodowych wyróżnień

Wśród współczesnych przykładów Al Jazeera wymienia egipskiego pisarza Nadżiba Mahfuza, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1988 roku. Egipski chemik Ahmed Zewail otrzymał Nagrodę Wolfa w dziedzinie chemii w 1993 roku oraz Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1999 roku za badania nad femtochemią.

Medal Fieldsa w 1966 roku otrzymał Michael Atiyah, który urodził się w Londynie w rodzinie Libańczyka i Szkotki oraz kształcił się w Egipcie. Omar Yaghi, urodzony w Jordanii w rodzinie palestyńskich uchodźców, został laureatem Nagrody Wolfa w dziedzinie chemii w 2018 roku, a w 2025 roku — Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za opracowanie szkieletów metaloorganicznych. Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich wezwała do usunięcia Kennedy’ego ze stanowiska, oświadczając, że jego słowa podsycają nienawiść wobec Arabów i muzułmanów.

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