Zarządzający aktywami w Japonii zaczęli ograniczać zakłady na spadek japońskich obligacji skarbowych, ponieważ wzrost ich rentowności uczynił te papiery bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów. Poinformował o tym The Japan Times, który opublikował materiał Bloomberga.

Obligacje stały się konkurencyjne wobec akcji

Zarządzająca portfelem w JPMorgan Asset Management Sylvia Shen we wrześniu zamknęła krótkie pozycje w 10-letnich japońskich obligacjach skarbowych i przeszła na pozycję neutralną. Jej zdaniem obecny poziom rentowności uczynił długoterminowe japońskie obligacje bardziej atrakcyjnymi.

Rentowność 10-letnich japońskich obligacji skarbowych przewyższa stopę dywidendy indeksu Topix, która wynosi 2,3%. Różnica między tymi wskaźnikami stała się największa od początku prowadzenia takich danych w 2005 roku. Kiyoshi Ishigane z Mitsubishi UFJ Asset Management zaznaczył, że inwestorzy mogą uzyskiwać około 3% dochodu, utrzymując środki w obligacjach.

Ishigane, który zarządza aktywami o wartości około 30 mld jenów, zmniejszał niedoważenie japońskich obligacji skarbowych w swoim portfelu, gdy długoterminowa rentowność przekroczyła 2,5%. Jego zdaniem wyższe poziomy rentowności mogą nie odpowiadać fundamentom japońskiej gospodarki, przy celu inflacyjnym Banku Japonii na poziomie 2% i realnym wzroście poniżej 1%.

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Polityka fiskalna i popyt na papiery

Wcześniej polityka premier Sany Takaichi, ukierunkowana na stymulację budżetową i wsparcie państwa dla strategicznych sektorów, przyczyniła się do wzrostu akcji do rekordowych poziomów. Jednocześnie obawy dotyczące zwiększenia zadłużenia wywołały wyprzedaż obligacji: rentowność 10-letnich papierów niemal się podwoiła w pierwszym roku jej urzędowania — do około 3%.

Według Bloomberg Intelligence strategia z długą pozycją w Topix i krótką pozycją w japońskich obligacjach skarbowych przyniosła ponad 30% w ciągu ostatniego roku i wyprzedziła sam indeks Topix. Otwarte pozycje w kontraktach futures na japońskie obligacje skarbowe spadły do około 186 tys. kontraktów ze szczytu wynoszącego około 211 tys. we wrześniu, co według oceny Bloomberga wskazuje na wycofywanie się inwestorów z krótkich pozycji.

Na oceny rynkowe wpływają również apele Waszyngtonu do Tokio o ograniczenie wydatków państwowych i odejście od ultraluźnej polityki pieniężnej. Minister finansów Japonii Satsuki Katayama w lipcu przedstawiła pomysł zwiększenia inwestycji Rządowego Funduszu Inwestycji Emerytalnych w krajowe aktywa. Równolegle omawiane jest włączenie japońskich obligacji skarbowych do uprzywilejowanego podatkowo programu NISA, co może wesprzeć popyt ze strony inwestorów detalicznych.

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