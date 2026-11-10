Katie Zacharia ponownie ubiega się o stanowisko rzeczniczki prasowej Białego Domu — New York Post

Była rzeczniczka prasowa Białego Domu, Katie Zacharia, ponownie próbuje powrócić na to stanowisko, donosi New York Post. Podczas poprzedniej kadencji utrzymała się na tym stanowisku zaledwie pięć dni, po czym została zwolniona.

Informację tę podaje gazeta „New York Post” (NYP), powołując się na anonimowe źródła z otoczenia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Twierdzi się, że Zacharia próbuje „zauroczyć” amerykańskiego przywódcę oraz nowego szefa jego administracji, Stephena Millera, aby uzyskać drugą szansę.

Według źródła Zacharia wyraziła chęć pomocy w prowadzeniu transmisji wyborczej na kanale Right Side Broadcasting Network (RSBN) we wtorek, 3 listopada, mając nadzieję, że Trump dostrzeże jej pracę i dojdzie do wniosku, że nadaje się ona do pełnienia swojego dawnego stanowiska.

„Powiedziała to głośno. To absurd. Naprawdę krępujące” – cytuje wydawnictwo słowa swojego rozmówcy.

Osoba, która rozmawiała z Zacharią kilka dni temu, doprecyzowała, że później stwierdziła ona, iż żartowała, sugerując, że jej pojawienie się w RSBN przyczyni się do powrotu na stanowisko rzeczniczki prasowej.

Jednak, jak pisze NYP, inne źródła wskazują, że Katie Zacharia ponownie pojawia się w programach, które oglądałby Trump.

Ponadto w miniony weekend widziano ją w należącym do Trumpa kurorcie Mar-a-Lago. Gazeta zauważa, że prezydent USA przygotowywał się do nowych decyzji kadrowych po zmianie szefa sztabu Białego Domu – kroku, który stał się pierwszą znaczącą zmianą po porażce republikanów w wyborach. Ponieważ stanowisko rzecznika prasowego pozostawało nieobsadzone, Zacharię zauważono na tarasie klubu w Palm Beach, gdzie próbowała zwrócić na siebie uwagę Trumpa.

Jednak, według rozmówcy gazety, „nie ma ona żadnych szans” na powrót, a „Trump uważa ją za pośmiewisko”.

Jednocześnie źródło bliskie Zacharii poinformowało, że nie jest ona zainteresowana powrotem na stanowisko rzeczniczki prasowej Białego Domu i „koncentruje się na obronie wolności słowa oraz wspieraniu priorytetów prezydenta w inny sposób”.

9 października prezydent Donald Trump ogłosił mianowanie Zacharii na stanowisko rzeczniczki prasowej Białego Domu w miejsce Caroline Levitt, która opuściła to stanowisko w sierpniu. Zaledwie pięć dni później została zwolniona.

Katie Zacharia przeprowadziła swoją pierwszą i jedyną konferencję prasową w Białym Domu 13 października. Trwała ona 14 minut i zakończyła się przed czasem, a ona sama odpowiedziała jedynie na trzy pytania.

Wcześniej Zacharia twierdziła, że przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała w branży prawniczej, a sam prezydent Trump przedstawiał ją jako adwokatkę.

Jednak, jak podała korporacja medialna BBC, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych sam dyplom ukończenia studiów prawniczych nie wystarcza do wykonywania zawodu adwokata: absolwenci muszą zdać odpowiedni egzamin i uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu w konkretnym stanie.

Podczas briefingu prasowego 13 października dziennikarz zapytał Zacharię, w którym stanie zdała egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata. W obecności prezydenta Trumpa odpowiedziała: „Kiedy przeprowadziłam się do Chin”. Później w pisemnym komentarzu dla prasy Zacharia oświadczyła, że „pracowała w dziedzinie międzynarodowego prawa transakcyjnego” i „posiadała wszystkie niezbędne kwalifikacje”.

15 października w wywiadzie dla stacji Fox News Zacharia potwierdziła, że nie zdała wymaganego egzaminu. Podczas rozmowy w programie „Hannity” prowadzący zapytał ją wprost, czy rzeczywiście nie zdała egzaminu na licencję adwokacką. Zacharia odpowiedziała twierdząco. Na pytanie doprecyzowujące, czy próbowała ponownie przystąpić do egzaminu, rzeczniczka prasowa odpowiedziała: „Nie, nie próbowałam”.

Źródło: New York Post

Wcześniej Levitt stwierdziła, że Zakaria nie nadawała się na stanowisko rzeczniczki prasowej Białego Domu.

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