W Waszyngtonie w USA Katie Zacharia została, według doniesień mediów, zwolniona ze stanowiska rzeczniczki Białego Domu pięć dni po objęciu tej funkcji. Poinformował o tym The Guardian.

Doniesienia mediów

Według gazety o zwolnieniu Zacharii napisał „The New York Times”. Fox News z kolei poinformował, że „przechodzi” ona ze stanowiska. The Guardian zwrócił się do Białego Domu o komentarz, jednak w chwili publikacji w materiale nie było odpowiedzi administracji.

Zacharii zaproponowano stanowisko rzeczniczki Białego Domu 9 października. Wcześniej przez większość kariery pracowała jako konserwatywna komentatorka polityczna oraz na stanowiskach związanych z komunikacją.

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Pierwsze dni na stanowisku

Zacharia przeprowadziła pierwszy briefing na tym stanowisku we wtorek. The Guardian zaznacza, że jej wystąpienie spotkało się z szeroką krytyką. Jej kwalifikacje prawnicze również przyciągnęły uwagę po tym, jak przyznała, że nie zdała egzaminu adwokackiego.

W czwartek Zacharia opowiadała The Guardian o szybkim przejściu do nowej roli w Białym Domu.

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