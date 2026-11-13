Selekcjoner reprezentacji Rumunii Gheorghe Hagi skomentował odmowę Nicolae Stanciu i Ionuța Radu dotyczącą przyjazdu na listopadowe zgrupowanie drużyny. Jak informuje Interia Sport, szkoleniowiec podkreślił, że Rumunia, reprezentacja narodowa i federacja piłkarska są dla niego ważniejsze niż poszczególni zawodnicy.

Stanowisko trenera

Hagi oświadczył, że drużynie pozostaje jedynie dostosować się do decyzji piłkarzy. Dodał, że nie zamierza rozpaczać z powodu nieobecności żadnego zawodnika.

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Trener przypomniał również zasadę, którą, jak twierdzi, przyswoił podczas gry w Realu Madryt: żaden piłkarz nie jest ważniejszy od zespołu. Według Hagiego reprezentację należy budować wokół zawodników gotowych grać dla niej z pełnym zaangażowaniem.

Mecz z Polską

W sobotę o 20:45 reprezentacja Rumunii zagra z Polską w piątej kolejce dywizji B Ligi Narodów. Rumuńska drużyna po czterech meczach nie zdobyła ani jednego punktu. Dla reprezentacji Polski będzie to pierwsze z dwóch ostatnich spotkań listopadowego zgrupowania: po meczu z Rumunią ma zmierzyć się ze Szwecją.

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