Hakerzy z grupy Black8Mirror opublikowali rzekomą korespondencję byłego szefa Centrum Bezpieczeństwa Informacyjnego FSB Andrieja Gerasimowa z zastępcą szefa departamentu kontroli w administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej Igorem Tiamuszkinem. W rozmowie z dnia 15 lipca ubiegłego roku rozmówcy omawiali możliwość utworzenia w Rosji autonomicznego odpowiednika SMERSZ, a także zaostrzenia kontroli nad internetem.

Zgodnie z opublikowanymi zrzutami ekranu Gerasimow przesłał Tiamuszkinowi wiadomość dotyczącą rzekomego wzrostu liczby zatrzymań Rosjan podejrzanych o szpiegostwo, sabotaż i współpracę z ukraińskimi służbami specjalnymi. W tekście stwierdzono, że wśród osób objętych tymi sprawami znajdują się nie tylko przeciwnicy rosyjskich władz, ale także funkcjonariusze organów ścigania, urzędnicy państwowi i specjaliści techniczni.

Autor wiadomości opisał również rzekome schematy werbowania Rosjan poprzez fałszywe oskarżenia o przekazywanie środków finansowych lub kontakty z „ekstremistycznymi” organizacjami. Według niego, następnie nakłaniano te osoby do zbierania informacji, podpalania obiektów i przekazywania współrzędnych.

Tiamushkin odpowiedział na przesłany tekst, wyrażając wdzięczność. Jednak już po kilku minutach Gerasimov napisał, że utworzenie SMERSZU to dobry pomysł, ale priorytetowym zadaniem powinna stać się całkowita kontrola internetu i wyszukiwanie potencjalnych zagrożeń w sieci. Jego zdaniem, jeśli uda się to zrealizować, oddzielna struktura na wzór SMERSZ nie będzie potrzebna, ponieważ FSB poradzi sobie samodzielnie. W odpowiedzi Tiamuszkin wysłał trzy emoji.

Według informacji podanych przez wydawnictwo „Proekt” 67-letni Igor Tiamushkin posiada stopień generała-porucznika FSB. Do początku 2019 roku kierował departamentem „T”, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo transportowe, a obecnie pełni funkcję zastępcy szefa departamentu kontroli w administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Pochodzi z rodziny funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa: jego ojciec prawdopodobnie służył w KGB i zajmował się kontrwywiadem.

72-letni Andriej Gerasymow do 2017 roku kierował Centrum Bezpieczeństwa Informacyjnego FSB, które specjalizuje się w kontrwywiadzie w sferze IT. Jego dymisji poprzedziło oskarżenie o zdradę stanu Siergieja Michajłowa — szefa jednego z oddziałów centrum. Według serwisu The Bell Michajłow był podejrzany o przekazywanie amerykańskim służbom specjalnym informacji o hakerach, którzy włamali się do serwerów Partii Demokratycznej w USA przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Syn Gerasimowa pełni obecnie funkcję zastępcy szefa Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji.

SMERSZ — nazwa organów wojskowego kontrwywiadu utworzonych z inicjatywy Józefa Stalina w kwietniu 1943 roku. Działały one do 1946 roku. W Rosji wzmianki o tej strukturze ponownie zaczęły pojawiać się po rozpoczęciu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie.

W szczególności w grudniu 2022 roku na kanałach Z opublikowano zdjęcia mieszkańców obwodu ługańskiego, których – jak twierdzili autorzy wpisów – stracono za współpracę z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Na zdjęciach widoczne były tabliczki z napisem „SMERSZ”. W styczniu 2024 r. rozpowszechniono nagranie wideo, na którym mieszkaniec Biełogoroda przepraszał za sfilmowanie działań rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w obecności osób w mundurach z odpowiednimi napisami. W tym samym czasie deputowany do Dumy Państwowej Andriej Gurułow ogłosił utworzenie odpowiednika SMERSZ na terytoriach okupowanych.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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