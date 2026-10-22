W niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna planuje, aby jej posłowie opuścili salę parlamentarną podczas pierwszych dwóch tajnych tur grudniowego głosowania nad wyborem nowego premiera kraju związkowego. W ten sposób partia chce uniemożliwić swoim przedstawicielom głosowanie na kandydata skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, Ulricha Siegmunda, podaje Politico Europe.

Decyzję ogłosił lider krajowego CDU Sven Schulze po naciskach ze strony przedstawicieli partii w Berlinie. Nie wiadomo, jak CDU będzie działać, jeśli głosowanie dojdzie do trzeciej tury: wtedy kandydatowi AfD wystarczy większość oddanych głosów.

Obawy dotyczące tajnego głosowania

Obawy kierownictwa CDU wiążą się z zarzutami, że część posłów partii w Saksonii-Anhalt mogła wcześniej w tym miesiącu poprzeć kandydata AfD na stanowisko przewodniczącego parlamentu krajowego podczas tajnego głosowania. Wywołało to oburzenie wśród ogólnokrajowych liderów konserwatystów.

Przewodniczący Komisji Obrony Bundestagu, poseł CDU Thomas Röwekamp, nazwał zachowanie frakcji parlamentarnej partii w Saksonii-Anhalt niedopuszczalnym. Według niego AfD próbuje podzielić CDU, prowokując dyskusje na temat stosunku do skrajnie prawicowej partii.

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AfD liczy na poparcie

Liderzy AfD otwarcie deklarowali, że dążą do uzyskania poparcia konserwatywnych posłów. Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla po ogłoszeniu planu CDU nazwał go kapitulacją i stwierdził, że konserwatyści boją się głosowania.

Chris Schulenberg, poseł CDU do parlamentu krajowego, ze swojej strony powiedział, że partia wyraźnie odgradza się od AfD, ale nie wyklucza jej posłów z prac parlamentarnych, ponieważ partia nie jest zakazana, a jej przedstawiciele zostali demokratycznie wybrani.

Dla kanclerza Niemiec Friedricha Merza możliwe ukryte wsparcie kandydatury AfD ze strony członków CDU może stać się poważnym kryzysem politycznym. Merz oświadczył, że jego partia nigdzie w Niemczech nie będzie wybierać ekstremistów na stanowiska państwowe ani do rządów.

Według Politico Europe Siegmund może także zdobyć stanowisko dzięki poparciu Sojuszu Sahry Wagenknecht — niewielkiej lewicowo-populistycznej partii, która deklarowała gotowość do współpracy z AfD.

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