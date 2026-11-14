W Finlandii minister obrony Antti Häkkänen zareagował na doniesienia o żądaniu przedstawicieli Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — aby kraj wystąpił z NATO. Jak podaje Polsat News, powiedział fińskim mediom, w tym nadawcy publicznemu Yle, że kwestia członkostwa Finlandii w Sojuszu nie może być przedmiotem negocjacji.

Doniesienia o żądaniach

Według informacji niemieckiej gazety Bild podczas rozmów w Abu Zabi dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie rosyjscy negocjatorzy mieli rzekomo wysunąć szereg żądań. Wśród nich wymieniano wystąpienie Finlandii z NATO, wycofanie sił Sojuszu z państw bałtyckich oraz zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO.

Häkkänen nazwał samą propozycję takich żądań oburzającą. Według niego Rosja liczy na to, że państwa NATO same wprowadzą dla siebie ograniczenia odpowiadające interesom Moskwy. Minister oświadczył również, że Rosja sprawdza, jak daleko Europa i Stany Zjednoczone są gotowe dostosować się do jej oczekiwań.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dodał, że jego zdaniem im łagodniej Zachód reaguje na militarne ambicje Rosji, tym dalej posuwa się ona w takich sprawdzianach.

Stanowisko Finlandii

Szef fińskiego resortu obrony oświadczył, że nie ma wielkich oczekiwań wobec rozmów w Abu Zabi. Jego zdaniem Rosja nie traktuje ich poważnie, lecz dąży do rozszerzenia żądań dotyczących europejskiej architektury bezpieczeństwa i ograniczenia NATO.

Minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen podkreśliła, że decyzja o członkostwie w NATO należy do Finlandii i Sojuszu. Uważa ona, że próba rozszerzenia negocjacji poza wojnę przeciwko Ukrainie świadczy o braku dążenia Rosji do szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego. Finlandia przystąpiła do NATO w kwietniu 2023 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj nas na