Wojna niszczy biznes, uderza w gospodarkę i staje się wygodnym wyjaśnieniem wszystkiego, czego nie udało się osiągnąć. W przypadku kraju, który od lat żyje pod groźbą ostrzałów, mobilizuje rezerwistów i wydaje coraz więcej pieniędzy na bezpieczeństwo, nie może być inaczej. Izrael ma jednak zupełnie inne doświadczenia – technologie mogą przetrwać i rozwijać się, wchodzić na rynki światowe i przynosić krajowi znaczne dochody.

Nie chodzi o to, że w Izraelu wojna nagle stała się korzystna dla gospodarki. Przyniosła ona krajowi odczuwalne straty, zwłaszcza małym przedsiębiorstwom i turystyce. Jednak sektor technologiczny nadal działa na rynku globalnym, rozwijają się projekty z zakresu obronności, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Technologie pozostają jednym z kluczowych źródeł dochodów kraju, biznes jest zorientowany na rynki międzynarodowe, a państwo przejmuje część ryzyka na rzecz perspektywicznych projektów.

Co należy stworzyć na długo przed kryzysem i utrzymywać w jego trakcie, aby kraj nie stracił zdolności do rozwoju? Jak kształcić specjalistów, przyciągać inwestycje, wspierać wprowadzanie obiecujących rozwiązań na rynek i dlaczego państwo powinno czasami inwestować nawet w projekty, które mogą okazać się nieudane?

Odpowiedzi na te pytania są ważne dla Ukrainy, która tworzy własne technologie wojskowe, a jednocześnie potrzebuje skutecznych rozwiązań w celu ożywienia gospodarki, rozwoju sektorów cywilnych i przyciągnięcia inwestycji.

Jak funkcjonuje izraelski system w warunkach wojny, czego państwo nauczyło się na własnym doświadczeniu i w jaki sposób może to być przydatne dla Ukrainy, — opowiedziała Hila Engelgard, przedstawicielka departamentu gospodarczego izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas spotkania z dziennikarzami zorganizowanego dzięki wspólnym wysiłkom izraelskiego MSZ i Ambasady Izraela na Ukrainie.

Poniżej — bezpośrednia wypowiedź Hili Engelgard.

Technologie podtrzymują gospodarkę w czasie wojny

Nasz eksport to eksport technologiczny i innowacyjny. Jest to fakt nawet dzisiaj, po trzech latach wojny. Owszem, wojna zadała naszej gospodarce bardzo dotkliwy cios. Jednak pokazała również jej wyjątkową odporność, tak jak miało to miejsce w przeszłości. W końcu nie po raz pierwszy mamy do czynienia z wyzwaniami, wojnami i operacjami różnego rodzaju. Mogą one nosić różne nazwy, ale konflikty zbrojne przeżywaliśmy już wcześniej i wiemy, że potrafimy bardzo szybko się odbudować.

Jednak obecna wojna postawiła przed nami niezwykle poważne wyzwania gospodarcze. Znacznie wzrosły wydatki na bezpieczeństwo. Ponadto musieliśmy zmobilizować dużą liczbę rezerwistów. Miało to wpływ na gospodarkę jako całość, ale najsilniej uderzyło w małe przedsiębiorstwa, ponieważ przedsiębiorcy tracili pracowników, którzy odchodzili do służby wojskowej.

Kolejnym problemem stało się pozyskiwanie siły roboczej dla branż, w których wcześniej pracowało wielu Palestyńczyków. Przede wszystkim dotyczy to rolnictwa i budownictwa. Musieliśmy szukać pracowników w innych krajach, aby zrekompensować ten niedobór.

Ciężki cios poniosła branża turystyczna. Pomogło nam to, że Izraelczycy lubią podróżować również po własnym kraju. Na początku wojny, kiedy było wielu przesiedleńców wewnętrznych, rząd wykorzystywał również hotele do ich zakwaterowania, dopóki nie udało się znaleźć innych rozwiązań.

Pomimo wszystkich tych trudności odporność i wzrost izraelskiej gospodarki okazały się znaczne. Imponują one nawet tym z nas, którzy od samego początku wierzyli w zdolność kraju do przetrwania. Jedną z przyczyn są nasze inwestycje w badania i rozwój. Izrael przeznacza na badania i rozwój około 6,3% PKB. Pod względem udziału gospodarki, jaki inwestujemy w badania i innowacje, zajmujemy pierwsze miejsce na świecie.

Sektor technologiczny generuje ponad 18% PKB Izraela i stanowi ponad połowę całkowitej wartości eksportu. Jednocześnie specjaliści z branży technologicznej stanowią około 11% naszej siły roboczej. Ta stosunkowo niewielka grupa pracowników generuje znaczną część przychodów z eksportu oraz dochodów podatkowych kraju.

Według naszych danych sektor technologiczny generuje prawie jedną trzecią wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomaga to utrzymać stabilność fiskalną nawet w czasie wojny, kiedy wydatki państwowe na bezpieczeństwo znacznie rosną. Dla nas ważne jest, aby branża technologiczna nie tylko kontynuowała swoją działalność. Pozostaje ona jednym ze źródeł dochodów, które umożliwiają państwu funkcjonowanie w warunkach przedłużającego się kryzysu.

Rozwój technologii obronnych a rynek globalny

Wojna przyspieszyła rozwój technologii obronnych w Izraelu, podobnie jak ma to miejsce na Ukrainie. Mamy takie powiedzenie: „Potrzeba jest matką innowacji”. Nasze wyzwania związane z bezpieczeństwem pobudziły powstanie nowych rozwiązań technologicznych, które obecnie budzą zainteresowanie również za granicą.

Izrael i Ukraina znalazły się w sytuacji konfliktów zbrojnych nie z własnej woli. Z tego powodu oba kraje stały się poligonami dla rzeczywistych technologii bezpieczeństwa i środków ochrony, gdzie można testować technologie i środki ochrony w rzeczywistych warunkach. Inne państwa są zainteresowane tym, aby zobaczyć, zrozumieć i zbadać to, co naprawdę sprawdza się na polu bitwy, a następnie – w razie potrzeby – nabyć te rozwiązania, przygotowując się na przyszłe wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Obserwujemy gwałtowny rozwój technologii dronowych, systemów autonomicznych, taktycznej sztucznej inteligencji, która ewoluuje pod wpływem potrzeb pola walki, a także cyberbezpieczeństwa. Ukraina, w szczególności, ma bardzo silną pozycję w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych. Jednak ważne jest nie tylko stworzenie technologii. Trzeba zadbać o to, by technologia ta mogła wejść na rynek międzynarodowy, znaleźć nabywców i stać się źródłem dochodów dla firmy i kraju.

Izrael pozostaje atrakcyjnym kierunkiem dla kapitału venture. Według moich danych przyciągamy około 10–15% światowych inwestycji venture capital. Znaczna część prac badawczo-rozwojowych dotyczy w szczególności ochrony infrastruktury krytycznej w różnych krajach.

Ściśle współpracujemy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, a także rozwijamy współpracę dwustronną z wieloma państwami. Izraelskie firmy sprzedają swoje rozwiązania na całym świecie. To pokazuje, że rozwój technologiczny może stać się nie tylko odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem, ale także podstawą międzynarodowego biznesu. Gdy firma dysponuje rozwiązaniem, które rozwiązuje rzeczywisty problem, może znaleźć popyt daleko poza granicami własnego kraju.

Państwo jest gotowe zaryzykować środki finansowe w imię innowacji

Jednym z głównych narzędzi wspierania sektora technologicznego w Izraelu jest Urząd ds. Innowacji (Israel Innovation Authority). Współpracuje ono z całym ekosystemem innowacji, a jego istotną cechą jest ścisła współpraca między rządem, środowiskiem akademickim, dużymi tradycyjnymi przedsiębiorstwami, start-upami oraz prywatnymi inwestorami, w szczególności funduszami venture capital.

Państwo nie próbuje samodzielnie tworzyć wszystkich technologii. Zamiast tego wspiera rozwój tych obszarów, w których biznes dostrzega perspektywę, ale nie zawsze jest gotowy samodzielnie ponosić całe ryzyko. Jest to bardzo ważne przede wszystkim dla młodych firm oraz sektorów, w których prywatnym inwestorom trudno jest lokować środki. Na przykład w obszarze Deep Tech mamy do czynienia z zaawansowanymi technologiami, które wymagają nie tylko oprogramowania, ale także solidnej bazy materialnej, skomplikowanego sprzętu oraz fundamentalnych badań naukowych. Jednym z przykładów jest synteza termojądrowa. Projekty te wymagają znacznych zasobów, a pozyskanie dla nich długoterminowych inwestycji prywatnych bywa bardzo trudne. Właśnie dlatego w zeszłym roku Urząd ds. Innowacji utworzył specjalny fundusz na finansowanie Deep Tech.

Ogólnie rzecz biorąc, staramy się zmniejszać ryzyko dla innowacyjnych firm, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju. Państwo może zapewnić finansowanie w formie nieoprocentowanej pożyczki na początkowym etapie, kiedy start-up dopiero weryfikuje swój pomysł i próbuje przekształcić go w produkt. Jeśli firma odniesie sukces, zwraca środki do Urzędu ds. Innowacji. Jeśli natomiast projekt zakończy się niepowodzeniem, nie ma konieczności zwrotu pieniędzy. W Urzędzie ds. Innowacji żartują nawet: „Jeśli nie tracimy pieniędzy, oznacza to, że źle wykonujemy swoją pracę”. Sens tego stwierdzenia polega na tym, że państwo powinno pozwalać systemowi na eksperymentowanie. Jeśli finansowane są wyłącznie te projekty, których sukces jest niemal gwarantowany, ryzykujemy, że nie wesprzemy rozwiązań, które mogą okazać się naprawdę ważne w przyszłości.

Nie oznacza to, że można bezkontrole wydawać środki budżetowe. Chodzi o gotowość do zaakceptowania ryzyka porażki jako części procesu innowacyjnego. Nie każdy start-up odniesie sukces, ale bez możliwości próbowania nowych rozwiązań trudno jest stworzyć technologie, które zmienią całe branże.

Istnieją również inne obszary, w których państwo stara się usuwać przeszkody w rozwoju technologii. Na przykład sztuczna inteligencja wymaga dostępu do podstawowych zasobów, w szczególności do minerałów o krytycznym znaczeniu oraz stabilnych łańcuchów dostaw. Izrael nieco spóźnił się z skupieniem uwagi na tej kwestii. Dlatego Urząd ds. Innowacji ogłosił konkurs grantowy mający na celu stymulowanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie zasobów mineralnych. Mamy solidne osiągnięcia w branżach pokrewnych, na przykład w tworzeniu nowych materiałów. Teraz należy połączyć te możliwości i uzupełnić brakujące ogniwa. Specjalne państwowe programy finansowania pomogą szybciej rozwinąć ten kierunek. Innowacje zależą bowiem nie tylko od pomysłów i utalentowanych ludzi, ale także od dostępności zasobów, sprzętu i możliwości prowadzenia badań.

Jak dać start-upowi pierwszą szansę: doświadczenia z branży technologii wodnych

Nawet jeśli firma ma obiecujący projekt i uzyskała finansowanie, stoi przed nią jeszcze jeden problem: gdzie sprawdzić, czy technologia działa w rzeczywistych warunkach? Dla start-upu jest to często najtrudniejszy etap. Potencjalni klienci nie chcą ryzykować i mówią: „Nie wiemy, czy to działa. Wróćcie, gdy będziecie mieli potwierdzone wyniki”. Jeśli jednak nikt nie zgadza się przetestować nowego rozwiązania, firma nie może uzyskać pierwszego dowodu skuteczności.

Dlatego na poziomie państwowym stosujemy mechanizm tzw. platform beta — beta sites. Są to miejsca, w których firmy mogą przetestować technologie w rzeczywistych warunkach, a następnie wykorzystać wyniki jako potwierdzenie skuteczności dla innych klientów. Jednym z najbardziej udanych przykładów jest program rozwoju technologii wodnych, który rząd wprowadził około 15 lat temu. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem ds. Innowacji oraz Zarządem Wodnym stworzyło mechanizm, który pozwolił zmniejszyć ryzyko ponoszone przez gminy.

Problem miał charakter czysto praktyczny: w lokalnych sieciach wodociągowych występowały wycieki, a firmy opracowywały nowe technologie służące do ich wykrywania i usuwania. Gminy nie spieszyły się jednak z testowaniem nieznanych rozwiązań na własny koszt. Wówczas instytucje państwowe zaproponowały władzom lokalnym współpracę. Jeśli gmina borykała się z problemem wycieków, specjaliści pomagali w wyborze odpowiedniej technologii oraz pokrywali ryzyko i koszty jej testowania przez pierwsze kilka miesięcy lub rok.

Jeśli system okazywał się skuteczny, gmina uzyskiwała rozwiązanie swojego problemu, a firma – potwierdzony sukces, który mogła prezentować innym potencjalnym klientom i wykorzystać do wejścia na rynek międzynarodowy.

W rezultacie zyskiwały obie strony. Władze lokalne zyskiwały możliwość rozwiązania praktycznego problemu bez konieczności samodzielnego ponoszenia całego ryzyka związanego z eksperymentem, a firma – szansę na udowodnienie, że jej rozwiązanie działa. Program odniósł ogromny sukces. Pokazał, że państwo może wspierać innowacje nie tylko poprzez bezpośrednie finansowanie, ale także poprzez tworzenie warunków, w których nowe technologie zyskują pierwszego rzeczywistego użytkownika.

Obecnie stosujemy podobne podejście w służbie zdrowia. Na przykład Urząd ds. Innowacji już od kilku lat realizuje wspólny program z kliniką Charité w Berlinie. Określamy obszary, w których strona niemiecka dostrzega problemy lub potrzebuje nowych rozwiązań, a następnie włączamy do nich izraelskie rozwiązania w celu ich przetestowania. Specjaliści z Niemiec prowadzą wspólne badania z naszymi firmami i uzyskują dostęp do innowacyjnego doświadczenia. Jednocześnie izraelscy twórcy mają do dyspozycji renomowaną platformę, na której mogą przetestować swoje technologie.

Jest to model, w którym obie strony odnoszą korzyści: jedna – nowe rozwiązania na własne potrzeby, druga – możliwość wykazania skuteczności rozwiązania i wprowadzenia go na rynek międzynarodowy.

Dlaczego izraelskie start-upy od samego początku koncentrują się na eksporcie

Jedną z najważniejszych cech izraelskiego ekosystemu technologicznego jest wielkość naszego rynku krajowego. Izrael to niewielki kraj o populacji około 10 milionów osób. Dlatego dla biznesu technologicznego rynek krajowy często jest niewystarczający. Oznacza to, że firmy od samego początku muszą myśleć o międzynarodowej publiczności. Start-up nie może przez lata rozwijać się wyłącznie z myślą o konsumentach krajowych i odkładać wejścia na rynki zagraniczne na czas nieokreślony. Musi rozumieć, komu jeszcze może być potrzebne jego rozwiązanie, jak je sprzedawać i jak konkurować z firmami z innych krajów.

Właśnie dlatego izraelskie firmy technologiczne od samego początku działają w języku angielskim. Oczywiście pracownicy mogą rozmawiać między sobą po hebrajsku przy ekspresie do kawy, ale interesy prowadzą w języku angielskim. Pomaga im to od razu zintegrować się z globalną gospodarką. Jednocześnie izraelski ekosystem innowacji nie ogranicza się do technologii obronnych. Na przykład działa u nas ponad 2200 start-upów i ośrodków badawczych zajmujących się sztuczną inteligencją.

Mniej więcej rok temu przy Urzędzie Premiera utworzono Centralne Biuro ds. Sztucznej Inteligencji, którego zadaniem jest koordynowanie rozwoju tego ekosystemu. Mamy również krajową strategię rozwoju sztucznej inteligencji, która obejmuje nie tylko sektor obronny, ale także cywilny. Ważne jest dla nas znajdowanie praktycznych rozwiązań dla codziennych zadań oraz rozwijanie spójnego systemu, w którym badania naukowe, przedsiębiorcy, inwestorzy i struktury państwowe mogą ze sobą współpracować.

Technologie rozwijają się również w gospodarce kreatywnej, w szczególności w branży Media Tech. Izraelskie firmy tworzą narzędzia sztucznej inteligencji do edycji wideo, produkcji treści oraz obsługi cyfrowych platform medialnych. Wśród przykładów można wymienić: Artlist i Lightricks, które opracowują narzędzia do pracy z treścią oraz edycji opartej na sztucznej inteligencji.

Rozwiązania te mają różne obszary zastosowania: pomagają tworzyć treści cyfrowe, pracować z materiałami wideo oraz rozwijać platformy medialne. Dla Izraela narzędzia te są ważne również w kontekście komunikacji ze światem i przekazywania własnego stanowiska międzynarodowej publiczności.

Cyberbezpieczeństwo: jak przygotowanie wojskowe staje się przewagą technologiczną

Izrael od lat funkcjonuje w warunkach cyberzagrożeń, dlatego dysponujemy rozwiniętymi technologiami i wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie.

Jedną ze szczególnych cech naszego systemu jest rola służby wojskowej w kształceniu kadr technologicznych. W Izraelu obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa dla młodych mężczyzn i kobiet po ukończeniu 18 lat. Zazwyczaj mężczyźni służą trzy lata, a kobiety – dwa. Jeśli dana osoba przechodzi specjalistyczne szkolenie, zostaje oficerem lub trafia do jednostki technologicznej, okres służby może być dłuższy. Armia stanowi dla nas jeden z kanałów zdobywania przez młodzież praktycznych umiejętności technicznych. Dotyczy to zwłaszcza cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin związanych z cyberwojną.

Osoby odbywające służbę w jednostkach technologicznych zdobywają doświadczenie w radzeniu sobie z rzeczywistymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Później mogą kontynuować naukę na uniwersytetach lub przejść do sektora prywatnego, gdzie ich wiedza staje się podstawą rozwoju firm technologicznych. Ważne jest, że nie chodzi tu wyłącznie o przygotowanie teoretyczne. Specjaliści zajmują się zadaniami praktycznymi, uczą się reagować na zagrożenia i szukać rozwiązań w warunkach, w których błąd może mieć poważne konsekwencje. Czasami nazywam to „uniwersytetem prawdziwego życia”. To właśnie dzięki takiemu doświadczeniu Izrael posiada potężne prywatne firmy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Szkolenie wojskowe, umiejętności praktyczne oraz późniejsza praca na rynku komercyjnym wzajemnie się uzupełniają.

Cyberataki na Izrael mają miejsce nieustannie. Jednocześnie nie przypominam sobie żadnego ataku na dużą skalę w 2025 roku, który unieruchomiłby system krytyczny i był szeroko relacjonowany w wiadomościach. Być może coś mi umknęło, ale nie pamiętam takiego przypadku.

Nie, to nie oznacza, że nie jesteśmy atakowani. Wręcz przeciwnie, zdarzają się ataki skierowane na przykład przeciwko strukturom rządowym. Jednak nasza zdolność do przeciwdziałania im jest na tyle wysoka, że nie dopuszczamy do unieruchomienia systemów krytycznych.

Kolejną zasadą ważną dla rozwoju sektora technologicznego jest uznanie faktu, że prywatny biznes często działa szybciej niż państwo. Dlatego uczymy się od sektora prywatnego, określamy główne kierunki rozwoju i tworzymy warunki sprzyjające powstawaniu nowych rozwiązań.

Sztuczna inteligencja: znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a swobodą innowacji

Wszyscy już zdajemy sobie sprawę, że sztuczna inteligencja stwarza nie tylko nowe możliwości, ale także ryzyko. Dlatego ważne jest, aby omawiać kwestie etyczne, zasady korzystania z AI oraz odpowiedzialność za jej stosowanie.

Izrael współpracuje w tej dziedzinie z partnerami międzynarodowymi, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi i krajami europejskimi. Uczestniczymy w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się etycznymi aspektami sztucznej inteligencji i śledzimy, jak kształtują się ramy prawne jej wykorzystania. Jednocześnie nie uważamy, że nadmierna regulacja jest najlepszym sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów. Naszym zdaniem nadmierna biurokracja hamuje innowacje i stanowi dodatkowe obciążenie dla start-upów, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju.

Unia Europejska ma bardziej rygorystyczne podejście do regulacji niż Izrael. My natomiast staramy się znaleźć równowagę: zdawać sobie sprawę z ryzyka, dysponować niezbędnymi ramami prawnymi, ale jednocześnie nie tworzyć zasad tak skomplikowanych, by firmom trudno było opracowywać i wdrażać nowe technologie. Ekosystem innowacji musi być wystarczająco elastyczny, aby reagować na zmiany. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko, a zbyt sztywne przepisy mogą nie nadążać za technologiami lub ograniczać możliwości eksperymentowania.

Jednocześnie sztuczna inteligencja nie jest dla nas wyłącznie technologią obronną. Wykorzystujemy ją do rozwiązywania zadań cywilnych, w szczególności w medycynie, edukacji i innych dziedzinach. Właśnie dlatego krajowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji obejmuje różne dziedziny, a nie skupia się wyłącznie na bezpieczeństwie.

Technologie dla rannych, osób przesiedlonych i ludności cywilnej

Wojna zmusza nas do poszukiwania rozwiązań technologicznych nie tylko na potrzeby obrony, ale także w celu wspierania ludzi i funkcjonowania systemów cywilnych. Jednym z ważnych kierunków jest Health Tech, czyli technologie medyczne. Wykorzystujemy tu innowacje, aby pomagać rannym i zapewnić gotowość systemu opieki zdrowotnej do zaspokajania potrzeb zarówno ludności cywilnej, jak i wojskowych. Osiągamy znaczny postęp w metodach leczenia urazów, rozwijamy druk 3D protez oraz pracujemy nad rozwiązaniami w zakresie rehabilitacji psychologicznej osób cierpiących na zespół stresu pourazowego. W tej dziedzinie bada się również możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do zapewnienia wsparcia emocjonalnego.

Osobnym zadaniem jest zapewnienie ciągłości działania systemów w sytuacji, gdy z powodu wojny ludzie są zmuszeni opuszczać swoje domy lub potrzebują pilnej pomocy. W tym celu wykorzystano platformy cyfrowe, które pomagały koordynować ewakuację, przemieszczanie ludzi, poszukiwanie osób zaginionych oraz organizację pomocy na poziomie krajowym.

Technologie odgrywają ważną rolę również w edukacji. Platformy EdTech umożliwiają kontynuowanie nauczania zdalnego, gdy tradycyjny proces edukacyjny zostaje przerwany. Natomiast narzędzia wirtualnej rzeczywistości pomagają zachować dziedzictwo kulturowe w czasach kryzysu.

Centrum rehabilitacyjne Haddash w Jerozolimie

Ważne jest dla nas, aby wykorzystywać możliwości technologiczne nie tylko do tworzenia nowych produktów i rozwoju eksportu. Powinny one pomagać społeczeństwu radzić sobie ze skutkami wojny, wspierać ludzi i zachować możliwość normalnego życia nawet w trudnych okolicznościach. Innowacje nie eliminują wszystkich problemów, jakie powoduje wojna. Mogą jednak pomóc w efektywniejszym wykorzystaniu zasobów, szybszym znajdowaniu rozwiązań oraz tworzeniu narzędzi, które pozostaną przydatne również po zakończeniu działań wojennych.

Technologie nie powstrzymują wojny, ale pomagają krajowi funkcjonować w jej trakcie

Zwyczajowe powiązania gospodarcze nieuchronnie ulegną zniszczeniu, zasoby zostaną wyczerpane, a państwo będzie zmuszone przeznaczać coraz więcej środków na bezpieczeństwo. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pozostałe dziedziny muszą zamarnąć do czasu zwycięstwa. Doświadczenie Izraela pokazuje, że w takich warunkach można nadal inwestować w badania, wspierać przedsiębiorców, rozwijać technologie i szukać dla nich nabywców na rynkach światowych.

Ukraińskiego doświadczenia nie da się tak po prostu skopiować z izraelskiego. Każdy kraj ma swoje możliwości, problemy i ograniczenia. Jednak ważne jest samo podejście: nie czekać, aż wszystkie kryzysy się zakończą, ale już teraz tworzyć warunki dla przyszłego rozwoju. W końcu technologie, które dziś pomagają wojsku, leczą rannych lub wspierają ludzi, którzy stracili domy, jutro mogą stać się podstawą nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy i ożywienia gospodarczego.

Najważniejsza lekcja wynika chyba z tego, że odporność gospodarki nie zależy od tego, ile pieniędzy kraj może wydać w czasie wojny, ale od tego, czy jest w stanie znajdować nowe rozwiązania, dawać szansę tym, którzy je tworzą, oraz myśleć o tym, co będzie po zwycięstwie, nie odkładając przyszłości na później.

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