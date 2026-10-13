Myśliwiec Rafale Chorwackich Sił Powietrznych 13 października przechwycił nad centralną częścią kraju pasażerski samolot Boeing zarejestrowany na Malcie. Dowództwo Operacji Powietrznych NATO uznało maszynę za potencjalne zagrożenie, podaje Anadolu Agency, powołując się na Croatia Week, który cytuje chorwackie Ministerstwo Obrony.

Sygnał o możliwym porwaniu

Samolot leciał z Grecji do Niemiec. Połączone Centrum Operacji Powietrznych NATO w Torrejón w Hiszpanii nakazało jego przechwycenie.

Według włoskiego Centrum Raportowania Dowództwa maszyna nadawała kod transpondera 7500. Taki kod sygnalizuje możliwe porwanie statku powietrznego.

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Eskorta poza granice kraju

Chorwacki myśliwiec przechwycił samolot o godzinie 11:02 nad Korenicą w centralnej Chorwacji. Według źródła pilot myśliwca nawiązał łączność radiową z samolotem pasażerskim, a następnie eskortował go poza chorwacką przestrzeń powietrzną.

O 11:20 samolot pasażerski wleciał w słoweńską przestrzeń powietrzną. Od 1 stycznia Chorwacja prowadzi patrole powietrzne myśliwcami Rafale w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.

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