Jemeńscy Huti późnym wieczorem w poniedziałek wystrzelili cztery rakiety balistyczne w kierunku kontrolowanego przez rząd miasta Marib w Jemenie, informuje Anadolu Agency. Według lokalnych władz rakiety były wymierzone w gęsto zaludnione miasto, w którym przebywa duża liczba osób wewnętrznie przesiedlonych.

Władze nie przekazały natychmiast informacji o możliwych ofiarach śmiertelnych, rannych ani zniszczeniach w wyniku uderzenia.

Poprzednie uderzenia na Marib

Dzień wcześniej lokalne władze informowały o wystrzeleniu przez Hutich ośmiu rakiet balistycznych na Marib, również nie podając danych o możliwych stratach. 15 października gubernatorstwo poinformowało o kolejnym ataku: dziewięć rakiet balistycznych i kolejnych siedem pocisków skierowano na dzielnice mieszkalne.

Marib jest jednym z kluczowych bastionów rządu Jemenu oraz ośrodkiem wydobycia ropy naftowej i gazu. Według danych rządowych przebywa tam ponad 2,2 mln osób wewnętrznie przesiedlonych.

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Walki w prowincji Lahidż

Osobno armia Jemenu oświadczyła, że jej siły odparły ofensywę Hutich na froncie Kahbub na zachodzie południowej prowincji Lahidż. Powiązane z armią Brygady Południowych Gigantów poinformowały, że bojownicy Huti przeprowadzili kilka fal ataków, po których doszło do wielogodzinnych walk z użyciem różnych rodzajów broni.

Według oświadczenia brygad siły rządowe, wspierane przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, zmusiły napastników do odwrotu, zabiły i raniły bojowników Huti oraz zniszczyły ich sprzęt wojskowy. Brygady nie sprecyzowały liczby ofiar.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i kilka gubernatorstw. Według Anadolu Agency najnowszy etap działań zbrojnych rozpoczął się w lipcu po wygaśnięciu rozejmu zawartego w 2022 roku za pośrednictwem ONZ.

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