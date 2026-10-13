Jemeńscy Huti oświadczyli, że 13 października kilka nalotów przeprowadzono na obszary kraju znajdujące się pod ich kontrolą. Jak podaje The Hindu, kontrolowana przez Huti stacja telewizyjna al-Masirah obarczyła odpowiedzialnością za ataki Arabię Saudyjską.

Uderzenia na wyspę i prowincje

Według al-Masirah dwa naloty uderzyły w kontrolowaną przez Huti wyspę Kamaran na Morzu Czerwonym. Kolejny atak, jak twierdzi stacja, miał miejsce w rejonie Kanawis, około 55 km na północny zachód od portowego miasta Al-Hudajda.

Stacja poinformowała także o nalotach w prowincji Al-Dżauf, graniczącej z Arabią Saudyjską. Al-Masirah nie podała dodatkowych szczegółów dotyczących tych doniesień.

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Twierdzenie o zestrzelonym dronie

Huti oświadczyli również, że zestrzelili saudyjskiego drona nad prowincją Saada na północy Jemenu, w pobliżu granicy z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska nie skomentowała tych twierdzeń do czasu publikacji.

Syreny w Rijadzie

Doniesienia o atakach pojawiły się kilka godzin po tym, jak wieczorem 12 października w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, uruchomiono syreny alarmu lotniczego, a mieszkańcy słyszeli eksplozje. Huti oświadczyli, że wystrzelili pocisk balistyczny w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida.

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