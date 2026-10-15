Jemeńscy Huti oświadczyli, że trafili saudyjski myśliwiec Typhoon pociskiem ziemia–powietrze nad północną jemeńską prowincją Saada. Jak podaje Anadolu Agency, późnym wieczorem w środę poinformował o tym rzecznik wojskowy ugrupowania Jahja Sari.

Oświadczenie Hutich

Według Sariego pocisk bezpośrednio trafił w samolot, narażając go na ryzyko rozbicia się. Przedstawiciel Hutich twierdzi, że chodziło o saudyjski myśliwiec Typhoon, który wystartował z bazy lotniczej w Taif w zachodniej Arabii Saudyjskiej.

Władze Arabii Saudyjskiej nie skomentowały natychmiast tego twierdzenia.

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Ataki na lotniska

Wcześniej tego samego dnia Huti oświadczyli również, że wycelowali pocisk balistyczny w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Twierdzenia te padły w kontekście serii ataków na saudyjskie lotniska.

Według wyliczeń Anadolu Agency opartych na oficjalnych oświadczeniach, od 5 do 11 października przeprowadzono 10 ataków na pięć lotnisk. W ich wyniku zginęło 20 osób, setki zostały ranne, a ruch lotniczy został zakłócony.

Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej wspierającej uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w walce przeciwko Hutim. Ugrupowanie kontroluje stolicę Jemenu, Sanę, oraz kilka innych prowincji od 2014 roku. Według agencji ostatnia eskalacja rozpoczęła się w lipcu po zerwaniu rozejmu osiągniętego w 2022 roku.

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