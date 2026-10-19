Cyberatak we Francji umożliwił nieznanym sprawcom zdalne podniesienie temperatury lodówek w supermarketach, w tym Intermarché i Carrefour. Z powodu rozmrożonych produktów i zepsutego mleka setki detalistów były zmuszone zutylizować towary. Jak informuje Politico Europe, skutkami incydentu osobiście zajmował się premier Francji Sébastien Lecornu, a na poziomie UE koordynowano wymianę informacji.

Podatne systemy chłodzenia

Tożsamość napastników i ich motywy są obecnie nieznane. Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa uważają, że sprawcy najprawdopodobniej zastosowali tradycyjne metody i wykorzystali urządzenia niepotrzebnie podłączone do internetu.

Firma Claroty wcześniej wykryła lukę w oprogramowaniu produktu Danfoss. Danfoss był jednym z producentów urządzeń chłodniczych, które znalazły się wśród celów francuskich ataków. Danfoss usunął ten problem w 2025 roku.

Po incydencie francuskie władze oceniały, jakie inne obszary mogą zależeć od systemów kontroli temperatury. Wśród nich jest przechowywanie szczepionek podczas kampanii szczepień przeciw grypie. Nie informowano o atakach na takie systemy.

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W tym samym tygodniu odrębne incydenty cybernetyczne, niezwiązane z francuskim atakiem, wystąpiły również w supermarketach w Holandii i Belgii, choć ich wpływ był ograniczony. Holenderski minister bezpieczeństwa żywności Silvio Erkens zaznaczył, że przypadki te pokazały zależność łańcuchów dostaw żywności od systemów IT i sieciowych.

Ataki mogą trwać

Francuskie i niemieckie służby cybernetyczne ostrzegły, że ataki prawdopodobnie nadal trwały. Grecka służba cybernetyczna oraz branżowy tracker poinformowały o setkach urządzeń, które pozostawały podłączone do internetu. Według ekspertów liczba takich urządzeń maleje, jednak nie wszystkie z nich muszą być podatne na atak.

Powszechne rozpowszechnienie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji może przyspieszać i obniżać koszty cyberataków. Claroty poinformowała, że odtworzyła początkowe podatności sprzętu Danfoss w 28 minut, wydając 6 dolarów. Jednocześnie specjaliści podkreślają, że ochrona infrastruktury krytycznej wymaga przede wszystkim podstawowych środków cyberbezpieczeństwa, a nie tylko wykorzystania AI.

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