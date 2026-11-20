Odsetek Japończyków, którzy negatywnie oceniają stosunki swojego kraju z Rosją, osiągnął rekordowy poziom 93,7%. Jest to najwyższy wynik od początku prowadzenia tego typu badań.

W badaniu wzięło udział 3000 pełnoletnich mieszkańców Japonii. Ankietę przeprowadzono w okresie od 17 września do 25 października.

Negatywne nastawienie Japończyków do Rosji znacznie się pogłębiło po rozpoczęciu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie. O ile w 2021 roku 79% ankietowanych uważało stosunki z Federacją Rosyjską za złe, o tyle w 2022 roku wskaźnik ten wzrósł do 92,3%.

Badanie wykazało również rekordowe pogorszenie postrzegania stosunków Japonii z Chinami. Jako złe lub raczej złe określiło je 93% respondentów.

Informuje o tym agencja Bloomberg, powołując się na wstępne wyniki rządowego sondażu.

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