W krajach bałtyckich liczba firm z branży obronnej objętych badaniem wzrosła o 30% — z 232 w 2019 roku do 300 pod koniec 2024 roku. Ich łączny obrót w tym okresie zwiększył się z 1,96 mld do ponad 3 mld euro, co stanowi około 1,9% łącznego PKB Łotwy, Litwy i Estonii — informuje LSM English, powołując się na badanie Łotewskiego Instytutu Strategii i Badań Ekonomicznych LaSER.

Litwa liderem pod względem tempa wzrostu

Najszybciej obrót firm z badanej próby rósł na Litwie: w 2024 roku był o 79% wyższy niż w 2019 roku. Na Łotwie wskaźnik wzrósł o 51%, a w Estonii — o 48%.

Litwa odnotowała również najwyższy wzrost wartości dodanej — o 122% w ciągu pięciu lat. Na Łotwie wzrosła ona o 64%, a w Estonii — o 47%. Jednocześnie w ujęciu bezwzględnym liderem pozostała Estonia: firmy z jej próby wytworzyły w 2024 roku 616 mln euro wartości dodanej.

Liczba pracowników w firmach przeanalizowanych przez LaSER wzrosła z mniej niż 19 tys. w 2019 roku do ponad 21 tys. w 2024 roku. Najwyższe tempo wzrostu zatrudnienia odnotowano na Łotwie — 36% w ciągu pięciu lat. Przedstawiciele branży uważają, że sama Łotwa może w krótkiej perspektywie potrzebować jeszcze 5 tys. specjalistów.

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Eksport zadecyduje o dalszym rozwoju

Badacze podkreślają, że dla małych państw popyt krajowy jest niewystarczający, aby utrzymać dużą branżę obronną, dlatego kluczowa jest konkurencyjność eksportowa. W latach 2019–2024 udział eksportu towarów i usług w przychodach firm z próby wynosił 29–38% w Estonii, 27–36% na Łotwie i 51–57% na Litwie.

W 2024 roku jedynie litewskie firmy nadal zwiększały eksport obronny. W Estonii i na Łotwie jego wolumen zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem, przez co Litwa po raz pierwszy wyprzedziła Estonię w badanej próbie.

Cele i problemy strukturalne

Estonia planuje do 2030 roku zwiększyć eksport branży obronnej do co najmniej 1,4 mld euro, łączny obrót sektora do 2 mld euro, a jego wkład do 2% PKB. Litwa zamierza trzykrotnie zwiększyć eksport obronny w porównaniu z 2025 rokiem oraz podnieść wartość dodaną branży do ponad 1 mld euro. Łotwa wyznaczyła cel na 2036 rok: przemysł obronny ma stanowić 5% PKB, a 30% zamówień obronnych ma przypadać na krajowych producentów.

LaSER wskazuje na brak jednolitej definicji branży obronnej oraz systematycznego gromadzenia porównywalnych danych. Wśród innych wyzwań są dostęp do infrastruktury testowej, stabilne długoterminowe zamówienia, prywatny kapitał dla startupów oraz szkolenie specjalistów.

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