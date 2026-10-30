Rząd Cypru planuje pod koniec listopada lub na początku grudnia przedłożyć parlamentowi projekt ustawy, który wprowadzi nowy system mianowania nauczycieli. Minister edukacji Athena Michaelidou oświadczyła, że władze zamierzają forsować zmiany mimo sprzeciwu związków zawodowych nauczycieli, informuje Cyprus Mail.

Spór ze związkami zawodowymi

Michaelidou wystąpiła po przedstawieniu komisji finansów Izby Reprezentantów budżetu swojego ministerstwa na 2027 rok. Uznała za nieco problematyczne jednostronne ogłoszenie przez związki zawodowe impasu w negocjacjach. Związki wysłały również list do prezydenta Nikosa Christodoulidesa i nie wykluczyły zaostrzenia akcji protestacyjnych.

Według minister rząd jest gotów wesprzeć i uwzględnić część postulatów dotyczących kwestii uregulowanej ustawą z 2015 roku. Ustawa ta przewidywała likwidację obecnej listy kandydatów do mianowania, jednak wyznaczono na to okres przejściowy trwający niemal 12 lat. Michaelidou oświadczyła, że w tym czasie pojawiły się zniekształcenia, które władze uznają.

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Warunki nowego systemu

Minister zaznaczyła, że rząd uzgodnił ze związkami zawodowymi, iż nauczyciele, którzy pracowali w okresie przejściowym, nie zostaną postawieni w niekorzystnej sytuacji. Jednocześnie, jak powiedziała, sprawiedliwego traktowania wymagają także ci, którzy zdali lub będą nadal zdawać egzaminy na mianowanie.

Według Michaelidou ministerstwo uwzględniło uwagi i przedstawiło zaktualizowaną propozycję. Nierozstrzygnięte pozostaje żądanie stałych mianowań bez zdawania egzaminów: minister uważa, że jest ono sprzeczne z prawem. Po konsultacjach społecznych projekt ma zostać zatwierdzony przez rząd i przekazany parlamentowi do dalszego rozpatrzenia. Władze chcą go przyjąć do marca 2027 roku, aby zastosować nowe zasady od następnego roku szkolnego.

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