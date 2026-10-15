Cypr wniósł do Izby Reprezentantów projekt ustawy o rynkach kryptoaktywów, który ma ustanowić krajowy mechanizm kontroli przestrzegania unijnego rozporządzenia MiCA. Dokument przewiduje rozszerzenie uprawnień Centralnego Banku Cypru oraz Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), informuje Cyprus Mail.

Projekt ustawy wniesiono 8 października po jego zatwierdzeniu przez rząd 10 września. Ma on wzmocnić nadzór nad aktywami cyfrowymi, ochronę inwestorów oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom na rynku kryptowalut.

Sankcje za nadużycia rynkowe

Zgodnie z art. 111 MiCA firmom za poważne naruszenia związane z wykorzystywaniem informacji poufnych, bezprawnym ujawnieniem informacji poufnych oraz manipulacją na rynku mogą grozić grzywny w wysokości co najmniej 15 mln euro lub 15% rocznego obrotu, w zależności od sposobu obliczenia. Dla osób fizycznych za poszczególne naruszenia przepisów dotyczących nadużyć rynkowych przewidziano grzywny do 5 mln euro.

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Jednocześnie 15 mln euro nie stanowi ogólnej górnej granicy sankcji finansowych. W zależności od obrotu firmy i charakteru naruszenia kara może być wyższa. Za naruszenie wymogów dotyczących autoryzacji, ujawniania informacji lub świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów przewidziano odrębne grzywny powiązane z 3%, 5% lub 12,5% rocznego obrotu. W przypadku określonych kategorii naruszeń korporacyjnych regulatorzy muszą również mieć prawo nakładać grzywny w wysokości co najmniej 5 mln euro.

Uprawnienia regulatorów

Mechanizm nadzoru przewiduje dochodzenia, kontrole, nakazy przestrzegania wymogów oraz ograniczenia działalności firm. W poważnych przypadkach regulatorzy mogą zawiesić lub cofnąć zezwolenie na świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów, a osobom odpowiedzialnym może zostać czasowo zakazane zajmowanie stanowisk kierowniczych.

Centralny Bank Cypru i CySEC zostały wyznaczone jako właściwe organy dla MiCA już w listopadzie 2024 roku. Bank Centralny pełni funkcje dotyczące określonych kategorii tokenów powiązanych z aktywami i tokenów pieniądza elektronicznego, natomiast CySEC nadzoruje inne rodzaje działalności związanej z kryptoaktywami oraz dostawców odpowiednich usług. Główne przepisy MiCA obowiązują w UE od 30 grudnia 2024 roku, a cypryjski projekt ustawy musi jeszcze przejść procedurę parlamentarną i może zostać zmieniony.

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