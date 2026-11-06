Kirgistan zwrócił się do Moskwy z żądaniem zwrotu swojego obywatela, którego – według informacji dyplomatów – podstępem zwerbowano do rosyjskiej armii w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

W dokumencie mowa jest o konieczności zwrotu obywatela Kirgistanu, którego „w wyniku oszukańczych działań ze strony nieznanych osób” wcielono do rosyjskiej armii.

Wcześniej o powrót swoich obywateli z Rosji w podobnych okolicznościach starali się również dyplomaci z Kazachstanu.

Jak podaje „Azattyk Asia”, chodzi o 21-letniego Elistana Toktogulowa z obwodu talaskiego w Kirgistanie.

Jesienią 2026 roku młody człowiek natrafił w mediach społecznościowych na ogłoszenie opublikowane w imieniu jego rodaka mieszkającego w Rosji. Rekruter zaproponował Toktogulowowi kilka stanowisk cywilnych – ochroniarza i kierowcy – z wynagrodzeniem w wysokości 110 tysięcy rubli, co stanowi około trzykrotność średnich zarobków w Kirgistanie.

Elistan udał się do Rosji, jednak tam, według dostępnych informacji, podstępem zmuszono go do podpisania umowy z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Następnie młody mężczyzna został wysłany na poligon w obwodzie woroneżskim w celu przygotowania do działań bojowych na Ukrainie.

Bliscy Toktogulowa zdołali się z nim skontaktować i dowiedzieli się o okolicznościach, w jakich trafił do rosyjskiej armii.

3 listopada krewni młodzieńca zorganizowali pikietę w mieście Manas. Nagrali również wideoapele do władz z prośbą o pomoc w sprowadzeniu ich bliskiego z zagranicznej armii.

Wkrótce w sprawę wkroczyły oficjalne władze w Biszkeku. Strona kirgiska wezwała władze rosyjskie nie tylko do uwolnienia Toktogulowa, ale także do zbadania okoliczności jego rekrutacji.

W szczególności w nocie zawarto żądanie „ustalenia osób winnych i zapewnienia pociągnięcia ich do odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa”.

Ambasada republiki w Rosji skierowała odpowiednią notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Rosja co miesiąc werbuje do swojej armii około 1800 obcokrajowców do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

Rosja rozszerza sieć rekruterów w krajach Azji Południowo-Wschodniej i zwabia ludzi do wojny przeciwko Ukrainie pod pozorem zwykłego zatrudnienia. Indonezyjski badacz wezwał władze kraju do zwiększenia presji na Moskwę i poruszenia tej kwestii bezpośrednio podczas spotkania prezydenta Prabowo Subianto z Władimirem Putinem. Według niego rosyjscy rekruterzy coraz częściej wybierają osoby bez doświadczenia wojskowego.

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