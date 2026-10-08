Były premier Japonii Fumio Kishida oświadczył, że kraj mierzy się z najpoważniejszym i najbardziej złożonym środowiskiem bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej. Jak zaznaczył, Japonia wzmacnia swoje zdolności obronne, jednocześnie zachowując sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jako kamień węgielny swojej polityki bezpieczeństwa.

Obrona i partnerstwa

Kishida poinformował również, że Japonia rozszerza współpracę z państwami o podobnych poglądach w regionie Indo-Pacyfiku. Wśród kierunków takiej współpracy wymienił kontynuację ćwiczeń Malabar z udziałem Indii, informuje The Hindu.

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Były szef rządu zaznaczył, że polityka obronna Japonii powinna chronić życie oraz pokojową codzienność ludności zgodnie z konstytucją i prawem międzynarodowym. Podkreślił, że kraj stosuje wyłącznie podejście obronne i realizuje kurs państwa pokojowego.

Napięcia w regionie

Kishida osobno oświadczył, że działania Chin na Morzu Południowochińskim zwiększają napięcia regionalne. Odpowiadając na pytania gazety drogą mailową, nazwał wzajemne powiązania kluczem do dobrobytu Azji Południowej. Jego koncepcja przemysłowego łańcucha tworzenia wartości zakłada połączenie między stanami północno-wschodnich Indii a regionem Zatoki Bengalskiej.

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