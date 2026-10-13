Chiny i Botswana podczas spotkania prezydentów Xi Jinpinga i Dumy Gideona Boko w Pekinie podniosły rangę dwustronnych relacji do kompleksowego strategicznego partnerstwa współpracy. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na chińską państwową agencję Xinhua.

Rozmowy w Pekinie

Duma Gideon Boko przybył do Chin w poniedziałek z sześciodniową wizytą. Prezydenci omówili stan i przyszły kierunek relacji chińsko-botswańskich, więzi Chin z Afryką, a także regionalne i międzynarodowe kwestie stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania.

Strony określiły rozmowy jako szerokie i konstruktywne. Oświadczyły, że nowy poziom relacji otwiera nowy etap w długotrwałych stosunkach między dwoma państwami.

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Wspólne stanowiska

Chiny i Botswana potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, multilateralizmu, poszanowania prawa międzynarodowego oraz celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Uzgodniły także wzajemne wspieranie wysiłków na rzecz ochrony suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej, godności narodowej, bezpieczeństwa, rozwoju i dobrobytu.

Botswana potwierdziła swoje wieloletnie przywiązanie do zasady jednych Chin i oświadczyła, że uznaje rząd Chińskiej Republiki Ludowej za jedyny legalny rząd reprezentujący całe Chiny. Zaznaczyła również, że uważa Tajwan za nieodłączną część terytorium Chin.

Państwa uzgodniły także rozwijanie wymiany doświadczeń w zakresie administracji publicznej, rozwoju instytucjonalnego, zrównoważonego rozwoju, transformacji gospodarczej, modernizacji i ograniczania ubóstwa.

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