Chiny skierowały grupę lotniskowcową na czele z Liaoningiem na wspólne ćwiczenia wojskowe w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na chińskie Ministerstwo Obrony w Pekinie.

Pekin nazwał ćwiczenia planowymi

Chiński resort obrony oświadczył, że manewry zorganizowano zgodnie z rocznym planem szkoleniowym. Ich celem miało być sprawdzenie i podniesienie poziomu wyszkolenia grupy lotniskowcowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a także rozwijanie jej zdolności do wykonywania zadań.

Resort podkreślił również, że ćwiczenia są zgodne z prawem i praktyką międzynarodową oraz nie są wymierzone w żadne konkretne państwo ani cel. Strona chińska nie ujawniła innych szczegółów dotyczących manewrów.

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Wcześniejsze incydenty z udziałem japońskich sił

W ostatnich latach Chiny coraz częściej wysyłają siły morskie daleko w zachodnią część Oceanu Spokojnego. Aktywność ta budzi obawy w Tokio: japońscy urzędnicy obrony określali ten obszar jako wrażliwy kierunek.

Wzrost intensywności ćwiczeń doprowadził do większej liczby bliskich kontaktów między chińskimi wojskowymi a Japońskimi Siłami Samoobrony. W czerwcu Pekin oskarżył Tokio o niebezpieczne rozpoznanie w pobliżu chińskich sił oraz prowokacyjne działania podczas ponad 40 dni ćwiczeń grupy lotniskowcowej Liaoning na pełnym morzu. Japoński Połączony Sztab odrzucił te oskarżenia i oświadczył, że będzie nadal profesjonalnie monitorował wody i przestrzeń powietrzną w pobliżu Japonii, traktując bezpieczeństwo priorytetowo.

W ubiegłym grudniu myśliwce z Liaoningu dwukrotnie namierzyły radarowo samoloty Japońskich Powietrznych Sił Samoobrony nad wodami międzynarodowymi na południowy wschód od prefektury Okinawa. Latem ubiegłego roku Chiny wysłały również Liaoning i drugi lotniskowiec do zachodniej części Oceanu Spokojnego; Tokio oświadczyło, że zbliżanie się chińskich samolotów do japońskich stwarzało ryzyko kolizji.

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