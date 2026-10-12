W Chinach Komitet Centralny Partii Komunistycznej oraz Rada Państwa opublikowały wytyczne mające przyspieszyć rozwój tak zwanych nowych jakościowych sił wytwórczych. Dokument przewiduje 19 działań w pięciu obszarach, wśród których priorytetowo potraktowano innowacje technologiczne, komercjalizację osiągnięć naukowych oraz ściślejszą współpracę nauki z przemysłem, informuje ECNS.

Rola biznesu w badaniach

Wytyczne przewidują stworzenie systemu rezerwowania przez firmy środków na badania i rozwój, a także zwiększenie dodatkowych odliczeń podatkowych na takie wydatki. Korporacyjne projekty badawcze odpowiadające krajowym potrzebom strategicznym będą mogły uzyskać status krajowych zgodnie z ustaloną procedurą.

Według szacunków Narodowego Biura Statystycznego Chin w 2025 roku na firmy przypadnie ponad 77% całkowitych wydatków kraju na badania i rozwój. Główny ekonomista Zheshang Securities, Li Chao, oświadczył, że stawka dodatkowego odliczenia podatkowego dla firm technologicznych może wzrosnąć ze 100% do 120%.

Badacz Jiangsu Su Merchants Bank, Fu Yifu, określił te działania jako istotne przejście od kierowanej przez państwo alokacji zasobów innowacyjnych do większej roli biznesu. Przedstawiciel chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform zaznaczył jednocześnie, że władze powinny korygować niedoskonałości rynku, wspierać uczciwą konkurencję oraz przeciwdziałać nieefektywnym wydatkom i powielaniu projektów.

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SI i modernizacja przemysłu

Dokument wspiera również wykorzystanie technologii cyfrowych, inteligentnych i zielonych do modernizacji tradycyjnych branż. Osobno wyznaczono kurs na rozwój nowych branż, które mają stać się filarami, oraz mechanizmów wspierających inwestycje i podział ryzyka w perspektywicznych sektorach.

Wśród priorytetów jest promowanie inicjatywy AI Plus w celu rozszerzenia zastosowania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. Wytyczne przewidują utworzenie systemów monitorowania technologii, ostrzegania przed ryzykiem i reagowania kryzysowego, aby zapewnić bezpieczne, niezawodne i kontrolowane wykorzystanie SI.

Dokument zachęca również do długoterminowego finansowania technologicznych startupów na wczesnym etapie, giełdowego debiutu spełniających wymogi spółek technologicznych oraz mobilności badaczy między uniwersytetami, instytucjami naukowymi i biznesem. Wytyczne zachęcają zagraniczne firmy venture capital do rozszerzania działalności w Chinach i wspierają rozwój globalnych sieci innowacji.

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