Chińska telewizja państwowa CCTV oświadczyła, że zagraniczny okręt wojenny rzekomo stracił zasilanie, napęd i działanie radaru podczas śledzenia chińskiego niszczyciela „Zunyi” na Morzu Południowochińskim. Nie ujawniono nazwy okrętu, daty ani dokładnego miejsca tego epizodu — informuje South China Morning Post.

Oświadczenie chińskiej telewizji

Według CCTV zagraniczna jednostka prowadziła „agresywne śledzenie z bliskiej odległości” niszczyciela Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej typu 055 podczas jego rutynowych ćwiczeń. Oficer „Zunyi” Zhang Jun powiedział, że chiński okręt zwiększył prędkość, zmuszając ścigającą go jednostkę również do przyspieszenia.

Według Zhanga podczas konfrontacji zagraniczny okręt stracił zasilanie elektryczne, jego radar przestał nadawać sygnał, a światła nawigacyjne zgasły. Twierdzi on, że trwało to prawie pół godziny, podczas gdy „Zunyi” nadal działał normalnie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podobne incydenty w Marynarce Wojennej USA

Opisany przez stronę chińską przypadek wykazuje pewne podobieństwo do doniesień o awariach amerykańskich niszczycieli w tym roku. Jednocześnie nie ma dowodów, że okręt, o którym informowała CCTV, był amerykański ani że incydenty z udziałem okrętów USA były związane z działaniami chińskiej marynarki wojennej.

28 kwietnia niszczyciel USS Higgins typu Arleigh Burke, stacjonujący w Jokosuce w Japonii, doznał awarii systemu elektrycznego. Siódma Flota USA oświadczyła, że okręt stracił zasilanie, a następnie przywrócił zasilanie i napęd. Wstępne dane wskazywały na usterkę elektryczną, która mogła spowodować iskry lub zadymienie. Okręt przez cztery dni pozostawał bez normalnego zasilania elektrycznego, po czym został odholowany do zatoki Subic na Filipinach w celu naprawy.

Oficjalne oświadczenia USA nie łączyły awarii USS Higgins z jakąkolwiek misją ani spotkaniem z chińskimi okrętami wojskowymi.

Czytaj nas na