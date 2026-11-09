W kontekście rozmów w Abu Zabi Chiny wezwały Ukrainę i Rosję do zawarcia porozumienia pokojowego

9 listopada Chiny podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla działań dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ponadto Pekin wezwał społeczność międzynarodową do wspierania trójstronnych rozmów w Abu Zabi oraz do pomocy stronom w osiągnięciu pokojowego porozumienia.

Chiny poparły rozmowy pokojowe

Sun Lei z zadowoleniem przyjął wysiłki dyplomatyczne na rzecz osiągnięcia pokoju na Ukrainie, które będą kontynuowane w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi.

Dyplomata stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z niezwykle ważnym etapem „dla rozwiązania sytuacji na Ukrainie na drodze negocjacji”.

„Chiny popierają wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju i mają nadzieję, że zainteresowane strony pójdą sobie na rękę, utrzymają tę pozytywną dynamikę i będą dążyć do jak najszybszego politycznego rozwiązania kryzysu” – powiedział.

Trzy ważne kwestie

Sun Lei podkreślił trzy kwestie. Jego zdaniem, po pierwsze, należy zapewnić przestrzeganie norm humanitarnych i doprowadzić do deeskalacji sytuacji. Z zadowoleniem przyjął kolejną wymianę jeńców między Rosją a Ukrainą oraz misję humanitarną w Oleszach.

„Wzywamy strony do stawiania życia ludzkiego na pierwszym miejscu, zachowania spokoju i powściągliwości, a także do skutecznej ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej, zwracając szczególną uwagę na grupy szczególnie narażone, w szczególności kobiety i dzieci” – powiedział Lei.

Po drugie, jak stwierdził chiński dyplomata, strony muszą wzmocnić dążenie do pokoju i wykorzystać okazję do podjęcia negocjacji. W tym celu należy podjąć szereg kroków:

wykazać wolę polityczną,

utrzymywać kontakt,

stopniowo osiągać konsensus,

oraz wspólnie pracować nad zawarciem kompleksowego, długotrwałego i wiążącego porozumienia pokojowego.

Lei dodał, że ChRL liczy na wsparcie społeczności międzynarodowej w tworzeniu „sprzyjającej atmosfery dla negocjacji pokojowych”.

Po trzecie, zdaniem strony chińskiej, „konieczne jest wyeliminowanie pierwotnych przyczyn kryzysu w celu osiągnięcia trwałego pokoju”. Lei dodał, że „w konfliktach i wojnach nie ma zwycięzców”.

Stanowisko Chin

Dyplomata twierdzi, że stanowisko Chin w sprawie ukraińskiej (tak w ChRL nazywa się wojnę Rosji przeciwko Ukrainie – red.) pozostaje spójne.

„Kierując się »czterema punktami« zaproponowanymi przez przewodniczącego Xi Jinpinga, nadal wspieramy rozmowy pokojowe i polityczne rozwiązanie konfliktu. Utrzymujemy ścisłe kontakty ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, w szczególności z Rosją i Ukrainą, a także aktywnie angażujemy się w „dyplomację wahadłową” – powiedział Lei.

Dyplomata zapewnił, że Chiny są gotowe wraz ze społecznością międzynarodową nadal podejmować wysiłki na rzecz:

jak najszybszego zawieszenia broni,

zakończenia działań wojennych,

zapewnienia długoterminowej stabilności w regionie.

Informacja ta pochodzi z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, które odbyło się 9 listopada.

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