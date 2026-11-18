Korea Północna buduje kolejny zakład wzbogacania uranu w kompleksie jądrowym w Jongbjon.

Informację tę przekazał dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi podczas posiedzenia Rady Zarządzającej agencji.

Według niego budowa nowej rozbudowy rozpoczęła się w połowie września 2026 roku, a prace zewnętrzne zakończono pod koniec października. Rozwój zdolności KRLD w zakresie produkcji materiałów jądrowych klasy broniowej budzi poważne zaniepokojenie agencji.

Grossi poinformował również, że reaktor o mocy 5 megawatów w Jongbjon prawdopodobnie nadal działa. Ponadto od kwietnia tego roku funkcjonuje reaktor wodny typu lekkiego.

MAAE nie ma dostępu do Korei Północnej od 2009 roku, kiedy to Pjongjang wydalił inspektorów. Dlatego agencja monitoruje działalność jądrową tego kraju głównie na podstawie zdjęć satelitarnych.

Źródło: Reuters

KRLD odrzuciła wezwanie krajów G7 do całkowitej denuklearyzacji i ponownie zadeklarowała zamiar utrzymania swojego arsenału jądrowego.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył 16 listopada w Waszyngtonie, że w tym tygodniu może spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w Chinach. Powiedział to dziennikarzom przed wyjazdem z Białego Domu na Filipiny i do Chin.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un może spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jednak stawia w tej sprawie szereg surowych warunków, wśród których znajduje się ewentualne złagodzenie zachodnich sankcji. Jednocześnie amerykańscy i południowokoreańscy urzędnicy uważają, że szanse na zorganizowanie spotkania do końca 2026 roku maleją.

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