Izraelski Kneset w głosowaniach wstępnych poparł projekty ustaw dotyczące uchylenia szeregu kontrowersyjnych ustaw rządu Binjamina Netanjahu. Chodzi w szczególności o zmiany w procedurze powoływania sędziów, uprawnienia prokuratorki generalnej oraz zasady kontroli rządu nad mediami — informuje Polsat News.

Sędziowie i prokuratorka generalna

Jeden z popartych projektów przewiduje uchylenie zmian, które zwiększyły wpływ polityków na powoływanie sędziów, w tym do Sądu Najwyższego. Reformy te od 2023 roku wywoływały masowe protesty w Izraelu.

Inny projekt ustawy dotyczy uchylenia prawa, które pozwala ministrom ignorować opinie prawne prokuratorki generalnej, obecnie wiążące dla rządu. Ustawa daje też rządzącej koalicji kontrolę nad nominacjami na to stanowisko.

Media i tworzenie rządu

Parlament poparł również uchylenie ustawy medialnej, która zwiększyła kontrolę rządu nad nadawcami i zlikwidowała część mechanizmów nadzoru. Organizacje dziennikarskie krytykowały te przepisy, a Sąd Najwyższy częściowo zawiesił ich wdrażanie.

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Głosowania stały się możliwe po tym, jak we wtorek Matan Kahana, sojusznik byłego szefa Sztabu Generalnego armii Gadiego Eisenkota, został wybrany przewodniczącym Knesetu. W wyborach 27 października blok Netanjahu zdobył 53 mandaty w 120-osobowym parlamencie, a blok Eisenkota — 48. Przy poparciu 19 deputowanych partii arabskich blok Eisenkota może uzyskiwać większość parlamentarną.

Prezydent Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi misję utworzenia rządu do końca grudnia. Jeśli nie zdoła on stworzyć koalicji, możliwość utworzenia gabinetu może otrzymać Netanjahu, który nadal stoi na czele rządu. Minister sprawiedliwości Jariw Lewin oświadczył, że reformy, które próbują uchylić, powrócą z jeszcze większą siłą.

Blok Eisenkota i partie arabskie zbojkotowały głosowanie nad inicjatywami obozu Netanjahu, oskarżając partię Likud o próbę skłócenia przyszłych sojuszników koalicyjnych. Projekty przeszły bez głosów przeciw.

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