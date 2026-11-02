Księgarnia Little Acorns w Londonderry w Irlandii Północnej nadal dostarcza powieści Sally Rooney klientom w Wielkiej Brytanii po tym, jak wydawnictwo Faber wstrzymało ich dystrybucję na brytyjskim rynku. Jak podaje The Hindu, Faber oświadczyło, że nie może przekazywać pisarce dochodów ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii po jej zamiarze przekazania tych środków Palestine Action.

Władze Wielkiej Brytanii zakazały Palestine Action w lipcu 2025 roku na mocy przepisów antyterrorystycznych. Członkostwo w organizacji, jej wspieranie lub finansowanie są w kraju nielegalne. Jednocześnie działalność grupy nie jest zakazana w Irlandii, gdzie mieszka Rooney.

Dostawy przez Irlandię

Właścicielka Little Acorns, Jenny Doherty, kupuje książki Rooney za pośrednictwem dostawców w Republice Irlandii. Londonderry leży blisko granicy z Irlandią, dlatego księgarnia może zamawiać wydania przez irlandzkich dystrybutorów i wysyłać je klientom w różnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii.

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Doherty poinformowała, że otrzymywała zapytania od brytyjskich księgarzy szukających alternatywnych dostawców. Książki Rooney, które wcześniej stały na ogólnych półkach w porządku alfabetycznym, są teraz eksponowane na przednim ladzie.

Popyt na powieści

Kenny's Bookshop w Galway poinformowała o dziesięciokrotnym wzroście sprzedaży powieści Rooney po decyzji Faber. Wydawnictwo zaznaczyło, że pozostaje wydawcą pisarki i będzie nadal sprzedawać jej utwory poza Wielką Brytanią.

Książki Rooney nie są w Wielkiej Brytanii zakazane: sprzedawcy mogą oferować egzemplarze, które już mają w zapasach. Nie mogą jednak uzupełniać zapasów przez zwykłą brytyjską sieć dystrybucji Faber. Londyńska księgarnia Bard Books, która zaprzestała sprzedaży utworów Rooney po decyzji wydawcy, podała, że dostępne egzemplarze zostały wykupione w ciągu kilku dni.

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