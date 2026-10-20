W Arabii Saudyjskiej siły przechwyciły rakietę balistyczną skierowaną na stolicę kraju, Rijad, poinformowała Koalicja na rzecz Przywrócenia Legalności w Jemenie. Jak podaje Asharq Al-Awsat, według wydania do incydentu doszło we wtorek, 20 października.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, poinformował w serwisie X, że Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną wystrzeloną w kierunku Rijadu. Oświadczył, że rakietę wystrzeliła grupa Huti, którą nazwał terrorystyczną.

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Ostrzeżenie dla Rijadu

Wcześniej saudyjska obrona cywilna poinformowała w serwisie X, że Krajowa Platforma Wczesnego Ostrzegania wydała dla miasta Rijad ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu. W komunikacie nie sprecyzowano, gdzie dokładnie przechwycono rakietę ani czy jej wystrzelenie spowodowało jakiekolwiek skutki.

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